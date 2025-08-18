السيطرة على حريق بإحدى عربات ترام الرمل بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، من السيطرة على حريق اندلع في ترام الرمل بمحطة مصطفى كامل، وذلك بعد إخلاء الركاب بشكل سريع عقب عقب خروج شظايا كثيفة من إحدى العربات.

وتلقت شرطة النجدة إخطارا يفيد باندلاع حريق في ترام الرمل بالإسكندرية، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ في محطة مصطفى كامل.

وتبين اندلاع الحريق في أحد العربات وانتقاله للأخرى، حيث بدأ الحريق بوقوع ماس كهربائي وعلى الفور تم إخلاء الركاب، وتستمر قوات الحماية المدنية في إخماده.

