قبل لقاء الغد، المصري يتفوق علي بيراميدز بتاريخ مواجهات الفريقين

يلتقي فريقا المصري وبيراميدز غدا الثلاثاء ببطولة الدوري المصري الممتاز في المواجهة رقم 24 بتاريخ لقاءات الفريقين.

تاريخ مواجهات بيراميدز والمصري



مواجهة الغد بين النادي المصري وبيراميدز هي المواجهة رقم 24 بتاريخ لقاءات الفريقين حيث التقيا من قبل في 23 مباراة فاز المصري في 9 مواجهات وتعادل في 7 مواجهات وفاز بيراميدز في 7 مباريات

وسجل أبناء بورسعيد 33 هدفا بينما سجل بيراميدز 29 هدفا.

أولي مواجهات المصري وبيراميدز

كانت المواجهة الأولى بين المصري ونظيره بيراميدز في موسم 2014/2015 عندما كان اسم النادي وقتها الأسيوطي وفاز الفريق البورسعيدي بثلاثة أهداف لهدف بالجولة الثانية من الدوري على استاد الإسماعيلية.

وحقق النادي المصري فوزا في الدور الثاني بهدفين مقابل لا شيء بالجولة رقم 21 من الدوري أحرزهما أحمد رؤوف وعاشور الأدهم.

وآخر مواجهات الفريقين كانت في الدوري المصري انتهي بالتعادل السلبي في مارس 2025.

موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز

ويلتقي فريقا بيراميدز والمصري في التاسعة مساء غد الثلاثاء على استاد السويس الجديد بالجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المصري قمة الدوري برصيد 6 نقاط، ويأتي بيراميدز في الترتيب السابع برصيد 4 نقاط.

بيراميدز ضد المصري

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في ثاني جولات الدوري كما نجح المصري في الفوز على نظيره طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، بنفس الجولة.

وارتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى النقطة السادسة من مباراتين ليحتل صدارة جدول الترتيب.

