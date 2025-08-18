الإثنين 18 أغسطس 2025
رياضة

موقف رمضان صبحي من المشاركة أمام المصري في الدوري الممتاز

رمضان صبحي، فيتو
رمضان صبحي، فيتو

اكتمل شفاء رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز من الإصابة التي كان يعاني منها منذ بداية الموسم وأصبح جاهزا لمواجهة المصري في الدوري الممتاز.

وغاب رمضان صبحي عن الفريق منذ بداية الموسم خلال مواجهتي وادي دجلة والإسماعيلي للإصابة في العضلة الضامة. 
 

عودة محمد حمدي لصفوف بيراميدز 


ويستعيد فريق نادي بيراميدز خدمات لاعبه محمد حمدي خلال مواجهة المصري القادمة ببطولة الدوري الممتاز.

ويعود محمد حمدي لصفوف فريق بيراميدز بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب اللاعب عن لقائي الفريق بالجولتين الأولي والثانية بالدوري تنفيذا لعقوبة الإيقاف مباراتين بعد طرده بمباراة سيراميكا بنهاية الدوري المصري الموسم الماضي.

يستمر غياب وليد الكرتي عن صفوف بيراميدز خلال مواجهته القادمة أمام المصري ببطولة الدوري المصري الممتاز.


وكان الكرتي تعرض للطرد في أول مباراة للفريق بالدوري أمام وادي دجلة وتم إيقافه مباراتين.

ويسافر فريق بيراميدز اليوم الإثنين متجها إلى السويس للدخول في معسكر مغلق لمواجهته الهامة والمرتقبة أمام المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز

ويختتم فريق بيراميدز تدريباته بخوض مرانه الأخير اليوم باستاد الدفاع الجوي يعقبه إعلان يورتشيتش المدير الفني قائمة الفريق المسافرة إلى السويس. 

موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز

ويلتقي فريقا بيراميدز والمصري في التاسعة مساء غدا الثلاثاء على استاد السويس الجديد بالجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المصري قمة الدوري برصيد 6 نقاط، ويأتي بيراميدز في الترتيب السابع برصيد 4 نقاط.

بيراميدز ضد المصري

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في ثاني جولات الدوري كما نجح المصري في الفوز على نظيره طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، بنفس الجولة.

وارتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى النقطة السادسة من مباراتين ليحتل صدارة جدول الترتيب.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثانية 

1- المصري 6 نقاط
2- الأهلي 4 نقاط
3- الزمالك 4 نقاط
4- زد 4 نقاط
5- مودرن سبورت 4 نقاط
6- إنبي 4 نقاط
7- بيراميدز 4 نقاط
8- الجونة 3 نقاط
9- حرس الحدود 3 نقاط
10- بتروجيت نقطتان
11- سموحة نقطتان
12- غزل المحلة نقطتان
13- كهرباء الإسماعيلية نقطة واحدة
14- الاسماعيلي نقطة واحدة
15- البنك الأهلي نقطة واحدة
16- وادي دجلة نقطة واحدة
17- المقاولون العرب نقطة واحدة
18- سيراميكا كليوباترا نقطة واحدة
19- فاركو نقطة واحدة
20- الجيش نقطة واحدة
21- الاتحاد بدون نقاط

