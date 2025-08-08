لأول مرة، ظهور أسماء الحكام على القمصان في الدوري المصري

شهدت مباراة وادي دجلة وبيراميدز في انطلاقة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز حدثا فريدا، تمثل في ظهور أسماء حكام المباريات مطبوعة على قمصانهم للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

كما، تعرض وليد الكرتي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لأول حالة طرد في بطولة الدوري المصري الممتاز الجديد 2025 / 2026، وذلك بعد تدخله العنيف على قدم لاعب فريق وادي دجلة مما جعل حكم اللقاء يعود لتقنية الفار التي أكدت وجوب تعرض اللاعب لعقوبة إدارية بطرده في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، ليكمل فريق بيراميدز المباراة بعشرة لاعبين فقط أمام وادي دجلة.

تشكيل وادي دجلة أمام بيراميدز

وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: شادي ماهر - كمال أبو الفتوح - عمر عدلي - أحمد دحروج.

خط الوسط: محمود طلعت - إبراهيم البهنسي - محمد عبد العاطي.

خط الهجوم: أحمد فاروق - محمود دياسطي - وينفول كوبينا.

ويجلس على مقاعد بدلاء وداي دجلة كل من: عمرو شعبان - أحمد داهش - أحمد رضا - أحمد أيمن - إسلام كانو - أحمد سكولز - يوسف أويا - محمد عبد الرحيم - ميس كندروب.

تشكيل بيراميدز في مواجهة وادي دجلة

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة وادي دجلة في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته الجديدة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - أحمد سامي - طارق علاء

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إيفرتون داسيلفا - عبد الرحمن مجدي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.