زغلول صيام يكتب: احموا الحكام ومحمد هاني ليس على رأسه ريشة.. وفلترة المراقبين ضرورة قبل أن تحدث كارثة

أليس كافيًا أن يكون لدينا دوري ليس له مثيل في العالم، حيث 21 فريق ومن دور واحد، ولكن دائما نصنع له آثاره في الداخل والعالم من حولنا منبهر بالصورة التي تصدر إليهم حيث لا ملاعب ولا نظام ولا تصوير ولسان حال هؤلاء: الجنازة حارة….

على مدار سنوات طويلة وهناك معاملة خاصة لنجوم الأندية الجماهيرية خاصة الأهلي والزمالك ويشعر لاعبوهم أن على “رأسهم ريشة”!!

نعم فهم يحتمون في جماهير غفيرة وبالتالي الحكم الذي يدير المباراة على يقين أنه لن يفلت من غضبة الجمهور إذا ما اتخذ عقوبة على هذا أو ذاك.

حكاوي كثيرة سمعتها من حكام كبار سابقين وكلمة (إن كنت راجل اطردني)

نعم هم يعرفون أن وراءهم ظهر سيحميهم سواء كانوا على خطأ أو صواب.

ومنذ انتهاء مباراة الأمس بين الأهلي وفاركو والتي حسمها الأهلي باقتدار… وعاد الأهلي للانتصارات وظهر لاعبوه بصورة متميزة، ترك المتعصبون كل ذلك ومسكوا في لقطة طرد لاعب الأهلي محمد هاني.

طبيعي أن اللاعب يقول إنه مظلوم ومعملش حاجة لكن غير الطبيعي هو التداعيات وتسريب عن طلب الإدارة استبعاد محمد معروف من إدارة مباريات الأهلي! يا سلام!

ألم يسأل أحد ما الذي دفع معروف لطرد اللاعب؟!

المفروض الإدارة تكون حريصة على معرفة الخطأ الذي دفع الحكم لطرد اللاعب وعليه تحدد موقفها، أما توقيع عقوبة مشددة على اللاعب أو شكوى الحكم، هذا لم يحدث لأننا اعتدنا الدفاع عن المخطئ.

نفس الأمر الذي دافع به الزملكاوية عن خروج الجماهير عن النص وسب لاعب امام الدنيا كلها ثم نحور الموضوعات واصل المنافس مش عارف إيه.

الغلط غلط وجمهور الكرة لن يدير الكورة.

مراقبين على ما تفرج….

ومن جملة ما نراه في مباريات الدوري هو اختيار مراقبين على ما تفرج ليس لهم علاقة بكرة القدم من قريب أو بعيد!

أيوه والله، المهم أن يكون لك واسطة تعينك في مراقبة المباراة.

وإحقاقا للحق ليس الهدف من ورائها الكسب المادي لأن بدل مراقبة مباراة في الدوري الممتاز 1000 جنيه يتم خصم 100 جنيه ضرايب ليصبح الصافي 900 جنيه صافي لا تفي بحق المواصلات أصلا.

ولكن أصبحت مادة للوجاهة والتصوير عبر كاميرات نقل المباراة ومن هنا اختفى المراقبون الحقيقيون وظهر عبده مشتاق الكاميرا.

أعرف ناس كتير منهم ارتكبوا كوارث وأعرف ناس مشجعين متعصبين لأندية بعينها! كيف يتفرغ المراقب لعمله وهو يبحث عن الكاميرا ويتصل بأسرته ومحبيه (شفتوني وإيه رأيكم في البدلة)!

أصبح هذا هو مناخ كرة القدم في مصر وليس له مثيل في العالم، وبالتالي عدنا سنوات للوراء.

وربنا يصلح الحال.

