الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أوسكار يراجع تحكيم الجولة الأولى من الدوري الممتاز مع 4 حكام

أوسكار يراجع تحكيم
أوسكار يراجع تحكيم الدوري مع 4 حكام

في إطار التقييم الدائم للحكام ومراجعة قرارتهم اجتمع اليوم أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مع أربعة حكام من بين الذين شاركوا في إدارة مباريات الجولة الأولى لمسابقة دوري القسم الأول (دوري نايل)، حيث استعرض معهم بعض المواقف التحكيمية التي تحتاج إلى تقييم.

كما أثنى أوسكار أيضًا على مواقف أخرى لهم أثناء مشاركاتهم في إدارة مباريات الجولة، والحكام الأربعة هم: محمد مايو، ومحمد الغازي، ومحمود ناصف، وسيد منير.

و أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز بمشاركة 21 فريقا.

وترصد السطور التالية أبرز الأوائل بعد انتهاء الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

انتهت مباراة وادي دجلة وبيراميدز بأول تعادل، وجاء سلبيا في الدوري الممتاز موسم 2025-2026.

حقق المصري والزمالك أول فوز بالدوري بعدما فاز الأبيض 2-0 أمام سيراميكا، والمصري أمام الاتحاد السكندري 3-1 في اليوم الأول للجولة.

 

وشهدت مباراة سموحة مع طلائع الجيش أول تعادل إيجابي 1-1 في الدوري المصري في اليوم الثاني للجولة الأولى.

 

ويتصدر المصري قمة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن الزمالك.

وسجل  اللاعب عبد الرحيم دغموم، لاعب المصري في مباراة الاتحاد أول هدف في الدوري المصري موسم 2025-2026.

 

وحصل المغربي وليد الكرتي، لاعب بيراميدز على أول بطاقة حمراء في المسابقة هذا الموسم في مباراة وادي دجلة في الدقيقة 17 بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية باليوم الأول للجولة الأولى.

 

وحصل نادي زد على أول ضربة جزاء احتسبت في المسابقة هذا الموسم، واحتسب حكم مباراة زد والمقاولون ضربة جزاء وحيدة في الجولة لصالح نادي زد سجلها علي جمال في مرمى المقاولون العرب في المباراة التي انتهت بفوز زد بهدفين دون رد.

 

ويتصدر عبد الرحيم دغموم قمة جدول ترتيب الدوري برصيد هدفين بعد الجولة الأولي.

نتائج مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري

-  سيراميكا كليوباترا 0-2 الزمالك

-  مودرن سبورت 2-2 الأهلي

- وادي دجلة 0-0 بيراميدز

- المصري البورسعيدي 3-1 الاتحاد

- الإسماعيلي 0-0 بتروجت

-  المقاولون العرب 0-2 زد

-  سموحة 1-1 طلائع الجيش

- كهربا الإسماعيلية 0-1 الجونة

-  البنك الأهلي 0-0 غزل المحلة

-  فاركو 0-0 إنبي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد المصري لكرة القدم أوسكار رويز أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الدوري الدوري الممتاز

مواد متعلقة

أخبار الرياضة اليوم: محمد صلاح يخسر لقب كأس الدرع الخيرية.. ألفينا يصل القاهرة وينتظم في مران الزمالك.. أول رد فعل من الأهلي بعد هجوم جمهور الأبيض على زيزو

البنك الأهلي وغزل المحلة يتعادلان سلبيا في الدوري الممتاز

إنبي وفاركو يتعادلان سلبيا في مستهل مشوارهما بالدوري الممتاز

نجوم غزل المحلة يحتفلون بعيد ميلاد حسام حسن بقميص الفريق

رئيس اتحاد الكرة يتابع تدريبات المنتخبات

البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا يصل القاهرة ويخضع لجلسة تصوير في الزمالك

شوط أول سلبي بين إنبي وفاركو في الدوري الممتاز

حسام حسن يعتذر لجماهير الأهلي بعد احتفاله أمام الثالثة شمال

الأكثر قراءة

تعديلات مهمة على رسوم السحب بمحفظة فودافون كاش

السيسي يصدق على قانون جديد

حقيقة صدور قانونين للايجار القديم.. أحدهما خاص بحكم المحكمة الدستورية والثاني بقاضي الأمور الوقتية

مين دول يا فصيح، توفيق عكاشة يطالب أحمد موسى بكشف البلاد الممولة لحملات تشويه مصر

الإعلان الترويجي لافتتاح المتحف الكبير يثير الغضب، والمصريون يرفضون وجود ميسي في الاحتفال (فيديو)

محامي ابنة مبارك المزعومة يكشف سر عدم حضورها جلسة محاكمتها

هبوط يضرب أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين بالصاغة

محامي وفاء عامر يطالب بحظر النشر في قضية ابنة مبارك المزعومة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع الأغاني في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية قريبا

الإفتاء توضح حكم تغسيل الميت المصاب بالحروق

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads