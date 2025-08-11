أوسكار يراجع تحكيم الجولة الأولى من الدوري الممتاز مع 4 حكام

في إطار التقييم الدائم للحكام ومراجعة قرارتهم اجتمع اليوم أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مع أربعة حكام من بين الذين شاركوا في إدارة مباريات الجولة الأولى لمسابقة دوري القسم الأول (دوري نايل)، حيث استعرض معهم بعض المواقف التحكيمية التي تحتاج إلى تقييم.

كما أثنى أوسكار أيضًا على مواقف أخرى لهم أثناء مشاركاتهم في إدارة مباريات الجولة، والحكام الأربعة هم: محمد مايو، ومحمد الغازي، ومحمود ناصف، وسيد منير.

و أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز بمشاركة 21 فريقا.

وترصد السطور التالية أبرز الأوائل بعد انتهاء الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

انتهت مباراة وادي دجلة وبيراميدز بأول تعادل، وجاء سلبيا في الدوري الممتاز موسم 2025-2026.

حقق المصري والزمالك أول فوز بالدوري بعدما فاز الأبيض 2-0 أمام سيراميكا، والمصري أمام الاتحاد السكندري 3-1 في اليوم الأول للجولة.

وشهدت مباراة سموحة مع طلائع الجيش أول تعادل إيجابي 1-1 في الدوري المصري في اليوم الثاني للجولة الأولى.

ويتصدر المصري قمة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن الزمالك.

وسجل اللاعب عبد الرحيم دغموم، لاعب المصري في مباراة الاتحاد أول هدف في الدوري المصري موسم 2025-2026.

وحصل المغربي وليد الكرتي، لاعب بيراميدز على أول بطاقة حمراء في المسابقة هذا الموسم في مباراة وادي دجلة في الدقيقة 17 بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية باليوم الأول للجولة الأولى.

وحصل نادي زد على أول ضربة جزاء احتسبت في المسابقة هذا الموسم، واحتسب حكم مباراة زد والمقاولون ضربة جزاء وحيدة في الجولة لصالح نادي زد سجلها علي جمال في مرمى المقاولون العرب في المباراة التي انتهت بفوز زد بهدفين دون رد.

ويتصدر عبد الرحيم دغموم قمة جدول ترتيب الدوري برصيد هدفين بعد الجولة الأولي.

نتائج مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري

- سيراميكا كليوباترا 0-2 الزمالك

- مودرن سبورت 2-2 الأهلي

- وادي دجلة 0-0 بيراميدز

- المصري البورسعيدي 3-1 الاتحاد

- الإسماعيلي 0-0 بتروجت

- المقاولون العرب 0-2 زد

- سموحة 1-1 طلائع الجيش

- كهربا الإسماعيلية 0-1 الجونة

- البنك الأهلي 0-0 غزل المحلة

- فاركو 0-0 إنبي

