آخر كلام، غلق استاد القاهرة بعد مباراة البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية بالدوري غدا

استاد القاهرة، كشف مصدر مطلع لفيتو، أن مباراة البنك الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمحدد لها السادسة مساء غد الثلاثاء، ستكون الأخيرة على أرضية ملعب أستاد القاهرة الدولي، قبل أن يتم غلقه وإصلاح أرضية الملعب، استعدادا لمباراة المنتخب الوطني أمام إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأوضح المصدر لفيتو، أن وزير الرياضة أشرف صبحي، أصدر تعليماته لمسئولي هيئة استاد القاهرة من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة في أرضية الملعب وتحسين جودتها استعدادا لمباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في الجولة السابعة بتصفيات كأس العالم، المقرر إقامتها يوم 5 سبتمبر المقبل.

أبو ريدة يطلب إصلاح أرضية استاد القاهرة

يذكر، أن المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أرسل خطابا رسميا إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، طالب خلاله بضرورة إغلاق الاستاد، ومنع خوض مباريات ببطولة الدوري المصري عليه خلال الفترة القادمة، من أجل الحفاظ على أرضية الملعب وصيانتها قبل مواجهة منتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وانفردت“فيتو” أمس الأحد بنشر خطاب هاني أبو ريدة إلى وزير الشباب والرياضة، حيث تضمن الخطاب أنه في إطار متابعة مباريات الدوري العام على استاد القاهرة، لوحظ عدم كفاءة المسطح الأخضر للملعب.

وأضاف أبو ريدة في خطابه لوزير الرياضة: “وحيث أن المنتخب مقبل على مباراة هامة أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم يوم 5 سبتمبر المقبل، أكون شاكرا بالتوجيه نحو عدم إقامة أي مباريات على الاستاد وقيام المختصين بتكثيف أعمال الرعاية والصيانة للمسطح الأخضر لضمان ظهوره بالشكل الأمثل قبل معسكر المنتخب الذي ينطلق يوم 1 سبتمبر”.

وتواجه خمسة أندية بالدوري المصري الممتاز أزمة طاحنة خلال الفترة المقبلة بعد طلب اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، غلق استاد القاهرة الدولي وعدم استضافته لأي مباريات بـالدوري المصري.

أزمة خماسي الدوري المصري بسبب استاد القاهرة

والأندية الخمس الذين يخوضون مبارياتهم ببطولة الدوري الممتاز على استاد القاهرة هي: الأهلي والزمالك وزد إف سي والبنك الأهلي ومودرن سبورت.

ومن المنتظر أن تحدد رابطة الأندية ملاعب أخرى، تستضيف لقاءات الفرق الخمسة خلال الجولات الثلاث القادمة، والتي ستشهد إغلاق استاد القاهرة.

7 مباريات يستضيفها استاد القاهرة حتى التوقف الأول

ومن المفترض أن يستضيف استاد القاهرة سبع مباريات حتى موعد التوقف الأول:

مباراة مودرن سبورت والزمالك ومواجهة البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية بالجولة الثالثة بالدوري المصري

ومباراة زد إف سي ووادي دجلة، وأيضا الزمالك وفاركو بالجولة الرابعة بالدوري

الأهلي وبيراميدز والبنك الأهلي وطلائع الجيش ومودرن سبورت وحرس الحدود في الجولة الخامسة بالدوري

وأقيمت حتى الآن جولتان من البطولة المحلية الأعرق، وتبقى ثلاث جولات حتى موعد التوقف الأول بالموسم الجديد.

