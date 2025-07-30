تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نادي السيارات والرحلات بمدينة العلمين الجديدة، للوقوف على الوضع الحالي لمكونات النادي، وبحث فرص التطوير بما يتماشى مع الطفرة العمرانية التي تشهدها المدينة.

واطلع الوزير خلال جولته على المرافق الخدمية والاجتماعية بالنادي، ومستوى الخدمات المقدمة للأعضاء، موجّهًا بضرورة وضع خطة تطوير شاملة تواكب النمو السياحي والترفيهي الكبير الذي تشهده العلمين الجديدة.

وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي السيارات والرحلات بالعلمين

كما التقى الدكتور أشرف صبحي بمجلس إدارة نادي السيارات والرحلات، حيث جرى مناقشة الخطط المستقبلية لفرع النادي بالعلمين، إلى جانب دراسة تنفيذ عدد من الفعاليات المرتبطة برياضة السيارات، في ضوء ما يتمتع به النادي من خبرة متراكمة في هذا المجال.

وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي السيارات والرحلات بالعلمين

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأندية ذات الطابع الاجتماعي والترفيهي، لا سيما في المدن الساحلية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية تكامل الأدوار بين الوزارة وإدارة النادي والجهات المعنية لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة.

وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي السيارات والرحلات بالعلمين

حضر اللقاء المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري، ونائبه محمد عسكر، والمهندس رؤوف جعفر عضو مجلس الإدارة، والدكتور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز القرى السياحية، خالد طه مدير نادي السيارات بمارينا، وحضور أحمد عبد الخالق مدير عام الفعاليات والسياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

أشرف صبحي يشهد بطولة "سترونج مان" الدولية بالعلمين

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات بطولة "أقوى رجل – سترونج مان" الدولية، التي نظمها الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة البدنية والتنافسية بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة، وسط أجواء حماسية وتفاعل جماهيري واسع.

وتضمنت البطولة مشاركة مميزة لأبطال ذوي الهمم من اتحاد اللياقة البدنية، الذين قدموا تدريبات بدنية وألعاب شاطئية عكست قدراتهم وتميزهم، في مشهد حافل بالروح الرياضية والدعم المجتمعي لكافة فئات المجتمع.

أشرف صبحي يشهد بطولة "سترونج مان" الدولية بالعلمين

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن تنظيم بطولة بهذا الحجم يعكس تطور رياضات الشارع واللياقة التنافسية في مصر، ويدعم التوجه الوطني نحو نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين مختلف شرائح المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشرف صبحي يشهد بطولة "سترونج مان" الدولية بالعلمين

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن مشاركة ذوي الهمم في البطولة تعكس نهج الوزارة في دمجهم بشكل كامل في المنظومة الرياضية، وتعزيز حضورهم في مختلف الفعاليات، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المجتمع الرياضي.

أشرف صبحي يشهد بطولة "سترونج مان" الدولية بالعلمين

حضر البطولة عدد من القيادات، من بينهم الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، المحاسب محمد عثمان هارون رئيس اتحاد الشركات، محمود عبدالعزيز مدير عام الاتحادات النوعية، أشرف محمود رئيس اتحاد الثقافة الرياضية، غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

وتنوعت المنافسات في البطولة بين أربع فئات رئيسية هي: فئة الكبار (رجال)، وفئة فوق 105 كجم، وتحت 105 كجم، وتحت 80 كجم، إلى جانب فئة الناشئين تحت 20 عامًا، حيث شهدت الفعاليات عروضًا قوية ومنافسات شرسة بين اللاعبين المشاركين.

كما شارك أبطال الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية في فعاليات اللياقة التنافسية التي أُقيمت على هامش البطولة، وقدموا أداءً رائعًا نال إعجاب الحضور، في إطار دعم الرياضة التنافسية لذوي القدرات الخاصة.

وتأتي هذه البطولة امتدادًا لمبادرة "EGY Fit"، التي أطلقها وزير الشباب والرياضة بهدف نشر ثقافة اللياقة التنافسية في المجتمع المصري، والوصول إلى 10 ملايين مشارك من جميع أفراد الأسرة المصرية، من خلال تنظيم فعاليات رياضية ومهرجانات بكل محافظات الجمهورية، تعزيزًا للممارسة المجتمعية للرياضة في المنزل والشارع والنادي، لما لها من أثر صحي وثقافي واقتصادي، ودورها في رفع الوعي والحد من الممارسات السلبية مثل التدخين.

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