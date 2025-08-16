وزير الرياضة يهنئ جماهير بورسعيد على أداء النادي المصري بالدوري

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة، اليوم السبت، إلى جماهير بورسعيد، وكامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، على البداية التي وصفها بـ "الرائعة" للنادي المصري في بداية مباريات الدوري للموسم الجديد "الفوز في أول مباراتين".

وزير الشباب والرياضة ببورسعيد، فيتو

وأضاف الوزير في كلمته، خلال حضوره ختام فعاليات الدورة الرياضية العربية الأولى للاتحادات النوعية والتي تستضيفها محافظة بورسعيد بمشاركة 10 دول عربية، حضر ختام الدورة اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومحمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، ولفيف من ممثلي الاتحادات والدول المشاركة وجامعة الدول العربية والرموز الرياضية، أن "النادي المصري هو الحس والنبض وترمومتر أبناء بورسعيد".

وتنافس لاعبون من 10 دولة عربية في العديد من الألعاب النوعية، مثل: شد الحبل، الدومينو، كرة السرعة، في ظل أجواء رائعة بين اللاعبين.

