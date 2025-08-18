رسميا، اتحاد الكرة يمد قيد الناشئين ودوري القسم الرابع والصالات

قرر اتحاد الكرة، مد القيد لمسابقات دوري القسم الرابع والمراحل السنية والصالات حتى يوم 25 أغسطس الجاري بدلا من اليوم الإثنين.

وأخطر اتحاد الكرة الفروع بمد القيد لتلك المسابقات لإعطاء فرصة لاستكمال إجراءات القيد.

وعلى صعيد آخر تلقي مسئولو استاد القاهرة الدولي خطابا رسميا من المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، بضرورة إغلاق الاستاد، ومنع خوض مباريات ببطولة الدوري المصري عليه خلال الفترة القادمة.

وتضمن الخطاب أسباب إغلاق استاد القاهرة من أجل الحفاظ على أرضية الملعب وصيانتها قبل مواجهة منتخب مصر المرتقبة أمام إثيوبيا، والمقرر لها الشهر القادم ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

وتقام مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم وإثيوبيا في العاشرة مساء 5 سبتمبر المقبل في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

طاقم حكام مباراة مصر وإثيوبيا

يدير الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم وإثيوبيا المقرر لها العاشرة مساء 5 سبتمبر المقبل في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

يعاون أبو نجيل كل من:

مساعد أول: سانتوس چيرسون ( أنجولا)

مساعد ثاني: زاكيلا سويلي (جنوب أفريقيا)

حكم رابع: إيوجيني مدلولي (جنوب أفريقيا)

وتقام مباراة منتخب مصر وإثيوبيا باستاد القاهرة الدولي.

