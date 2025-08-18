لدغته كوبرا شديدة السمية، جمال شعبان يكشف حقيقة إنقاذ شاب من الموت المحقق بالبحيرة

معجزة طبية، إنقاذ شاب من الموت، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن معجزة طبية حدثت في مستشفى حوش عيسى المركزي في البحيرة، حيث قام الفريق الطبي في المستشفى بإنقاذ حياة شاب تسمم جسده، بعد أن تعرض للدغة من ثعبان كوبرا.

حكاية شاب لدغه ثعبان الكوبرا شديدة السمية

وأكد الدكتور جمال شعبان أن الشاب، الذي لدغته ثعبان الكوبرا شديدة السُمية، وصل إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية بعد فقدان كامل للوعي، وتسبب سم الكوبرا في إحداث شلل تام بجميع أجهزة الجسم الحيوية، وكانت نسبة نجاته من الموت شبه معدومة.

إنقاذ حياة شاب لدغته كوبرا شديدة السمية، فيتو



وقال الدكتور جمال شعبان عن معجزة إنقاذ شاب من الموت المحقق بسبب لدغة ثعبان الكوبرا: "تحياتي لأهالينا في البحيرة وجنود الجيش الأبيض في حوش عيسى، فخور بكم يا شباب مصر، معجزة طبية في حوش عيسى.. إنقاذ حياة شاب من الموت بعد لدغة كوبرا قاتلة".

وأوضح الدكتور جمال شعبان حالة الشاب الخطيرة بعد أن لدغته الكوبرا، فقال: "في واقعة نادرة وملهمة، شهدت مستشفى حوش عيسى المركزي بمحافظة البحيرة معجزة طبية حقيقية، بعد نجاح فريق طبي في إنقاذ حياة شاب تعرض للدغة كوبرا سامة، كادت تودي بحياته خلال لحظات".

حقيقة إنقاذ شاب بعد توقف أجهزته الحيوية

وكشف الدكتور جمال شعبان عن حقيقة الشاب الذي كاد أن يفقد حياته بعد تعرضه للدغة ثعبان الكوبرا، فقال: "المريض يدعى محمد محمود (29 عامًا)، وصل إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية بعد فقدان كامل للوعي، وشلل تام في جميع أجهزة الجسم الحيوية، نتيجة لدغة كوبرا شديدة السمية، ووفقًا للتقارير الطبية، كانت نسبة النجاة شبه معدومة، ما دفع العديد من مراكز السموم في المحافظة إلى فقدان الأمل في إنقاذه".

كوبرا شديدة السمية تلدغ شابا، فيتو



وتابع جمال شعبان: "لكن طاقم مستشفى حوش عيسى المركزي قرر خوض التحدي، تحت قيادة الدكتور مصطفى محفوظ الحفناوي، ومديرة وحدة السموم الدكتورة نهاد حامد جاد، بدأ الفريق الطبي سباقًا مع الزمن لإنقاذ المريض".

وعن إنقاذ الشاب من الموت المحقق، قال جمال شعبان: "تم استقبال الحالة عبر خدمة الطوارئ 137، وجرى تنفيذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة، بما في ذلك إعطاء أكثر من 50 جرعة من المصل المضاد لسم الثعبان، في بروتوكول علاجي مكثف لمواجهة انتشار السم في الدم".

وأضاف: "وبفضل الجهود المشتركة للفريق الطبي والتمريضي، بدأ المريض يستعيد وعيه تدريجيًا، حتى تم فصله من جهاز التنفس الصناعي وعاد للحياة، وسط فرحة غامرة من أسرته".

واختتم جمال شعبان رسالته قائلًا: "هذه القصة ليست فقط إنقاذ حياة، بل درسًا في الإصرار والأمل، ورسالة بأن هناك دائمًا مساحة للمعجزات على أيدي من يؤدون عملهم بإخلاص، لكم منا كل الشكر والتقدير والاحترام".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.