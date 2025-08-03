يمنع الجلطات، جمال شعبان يكشف فوائد البطيخ الطبية في يومه العالمي

اليوم العالمي للبطيخ، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن فوائد البطيخ للقلب، وذلك في اليوم العالمي للبطيخ، حيث يحتفل العالم اليوم 3 أغسطس باليوم العالمي للبطيخ، الفاكهة الصيفية المفضلة لدى الجميع.

فوائد البطيخ للقلب في يومه العالمي



وأكد الدكتور جمال شعبان أن البطيخ يحتوي على مضادات الأكسدة، ويمنع التجلط، وبه مادة "السيتروللين" موسعة للشرايين ويمنع جلطات القلب.

اليوم العالمي للبطيخ، فيتو



وقال الدكتور جمال شعبان عن فوائد البطيخ في اليوم العالمي للبطيخ: "النهارده اليوم العالمي للبطيخ.. اذكروا محاسن البطيخ.. البطيخ يمنع جلطات القلب، حيث يحتوي علي: نسبة عالية من الماء والسكريات البسيطة وملح البوتاسيوم يمنع الجفاف ويناسب الموجات الحارة"

وأكد الدكتور جمال شعبان أن البطيخ يحتوي أيضًا على "فلاڤونويد مضاد لللأكسدة، الليكوبين يمنع الجلطات، السيتروللين موسع للشرايين، ما أثقل الصيف لولا خفة ظل البطيخ!!"

البطيخ يحتوي على مضادات قوية للأكسدة



وتؤكد الدراسات الطبية أن للبطيخ فوائد طبية، فهو يحتوي على مضادات قوية للأكسدة، مثل الليكوبين وفيتامين سي، التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

كما يساعد البطيخ في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، لاحتوائه على السيترولين والأرجينين، وهما أحماض أمينية تساهم في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

الفوائد الصحية للبطيخ، فيتو



وأشارت الدراسات إلى أن البطيخ قد يقلل من آلام العضلات بعد التمرين، خاصةً عند تناوله قبل ممارسة التمارين الشاقة، وذلك لاحتوائه على السيترولين والأرجينين.

ويساعد محتوى البطيخ من الماء والألياف على تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك؛ ويساهم البطيخ في تنظيف الكلى وتخليص الجسم من السموم، كما أنه يقلل من خطر تكون حصوات الكلى.

ونظرًا لاحتواء البطيخ على نسبة عالية من الماء، فيساعد البطيخ على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف، خاصةً في فصل الصيف الحار، كما يساهم في الحفاظ على صحة البشرة ونعومتها بسبب احتوائه على فيتامينات أ، ج، ب6.كما أن البطيخ مفيد في حالات ارتفاع ضغط الدم، حيث يساعد البطيخ في خفض ضغط الدم، خاصةً عند تناوله بانتظام.

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