أستاذ علاقات دولية: اشتعال الحرب بين إيران وإسرائيل مرة أخرى وارد في هذه الحالة

أكد الدكتور أحمد يوسف، الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن اشتعال الحرب مرة أخرى بين إيران وإسرائيل مسألة واردة.

وقال د. أحمد يوسف، في تصريحات لـ"فيتو": إن تصريحات اللواء رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الإيراني، حول الحرب المقبلة مع إسرائيل "قد تكون الأخيرة، غير مبررة في الوقت الحالى، حيث كانت هناك جولة بين إيران وإسرائيل، وانتهت إلى حد ما بشكل متوازن بمعنى أن إسرائيل حققت أهدافها بتعطيل البرنامج النووي الإيراني، وإيران ردت بضربات موجعة لإسرائيل.

اختلاف حول أسباب انتهاء الحرب سريعا

وأشار إلى أن هناك اختلافا حول أسباب انتهاء الحرب سريعا.. هل هي عدم قدرة إسرائيل على تحمل المزيد من الخسائر.. فى كل الأحوال فالتناقض الإيراني الإسرائيلي مستمر، وبالتالي فاحتمالات الحرب بينهما قائمة، وتتوقف على اعتبارات كثيرة، معظمها يعتمد على السلوك الإسرائيلي، خاصة ونحن نرى أن إسرائيل تعربد في المنطقة ككل.

إيران لن تبادر بالحرب أو الهجوم على إسرائيل

وواصل حديثه قائلا: لا أتصور أن إيران ستبادر بالحرب أو الهجوم على إسرائيل، لكن من الممكن أن تتذرع إسرائيل بحجج واهية لتبرير هجومها على إيران.. وبالتالي فإن سيناريو حدوث حرب جديدة بين إيران وإسرائيل سيكون بسبب العدوانية الإسرائيلية وليس الإيرانية، وهذا سيتوقف على نجاح إيران في سد الثغرات التي حدثت في المرة الأولى، وهي الاختراق الداخلي وضعف الدفاع الجوي؛ ما سيؤدي لتكبيد إسرائيل خسائر فادحة، وإن لم يحدث ذلك ستتكرر حرب الـ12 يوما، ونتائجها سوف تحدد تداعياتها على المنطقة.

وتابع د. أحمد يوسف: لو انتصرت إسرائيل سيسعى نتنياهو إلى تحقيق حلم إسرائيل الكبرى، ولو انتصرت إيران ستظل الحرب مفتوحة بينهما.

صفوي: الحرب المقبلة مع إسرائيل "قد تكون الأخيرة"

كان اللواء رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الإيراني، قد حذر، مساء الأحد الماضي، من أن الحرب المقبلة مع إسرائيل "قد تكون الأخيرة"، وبعدها لن تكون هناك حروب أخرى، كاشفًا عن تأهب بلاده لمواجهة "أسوأ الاحتمالات.

وقال صفوي، في تصريح نشرته وسائل إعلام إيرانية: إن اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل وارد "في أي لحظة"، مؤكدًا أن الجيش الإيراني وضع عدة سيناريوهات للتعامل مع "أسوأ الاحتمالات"، حسب تعبيره.

وأضاف: "الهدنة قد تنتهي في أي لحظة.. أرجح أن تندلع حرب جديدة، وقد تكون الأخيرة، وأفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم"، داعيًا إلى "تعزيز الاستراتيجية الهجومية لإيران على مختلف المستويات".

