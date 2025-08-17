الأحد 17 أغسطس 2025
خارج الحدود

الرئيس اللبناني يوجه رسالة قوية لـ إيران: استقلال القرار الوطني خط أحمر

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن رسالة لبنان لـ إيران واضحة وصريحة، مفادها عدم التدخل في الشأن اللبناني الداخلي، مشددًا على أن الحفاظ على سيادة لبنان هو خط أحمر.

 

الرئيس اللبناني: إيران دولة صديقة ولكن

وأوضح عون أن لبنان يعتبر إيران دولة صديقة، غير أن هذه الصداقة يجب أن تكون على قاعدة احترام سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني، بعيدًا عن أي محاولات للتأثير أو فرض الوصاية.

لقاء الرئيس اللبناني مع علي لاريجاني

وكشف الرئيس اللبناني أنه أبلغ المسؤول الإيراني علي لاريجاني بشكل مباشر أن العلاقة بين بيروت وطهران يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل، بما يضمن مصالح الشعبين ويحفظ خصوصية كل دولة.

ملف سلاح حزب الله

وفيما يخص الجدل الدائر حول سلاح حزب الله، شدد عون على أن حصر السلاح قرار لبناني بحت، ولا يعني إيران، مؤكدًا أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم ضمن إطار وطني جامع يراعي توازنات الداخل اللبناني.

