لاريجاني: إيران رممت قدراتها بعد الحرب الأخيرة

كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن بلاده عملت على إعادة ترميم قدراتها العسكرية عقب الحرب الأخيرة مع إسرائيل.


وقال لاريجاني، في تصريحات تليفزيونية: إن "القوات المسلحة في حالة يقظة تامة حاليًا، وعملنا على معالجة نقاط الضعف منذ الأيام الأولى بعد الحرب".

وفيما يخص المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، أوضح لاريجاني أن "المفاوضات تكتيك، وأحيانًا تكون واجبة، لكن الأهم هو أن نكون في موقع قوة".

وشدد أمين مجلس الأمن القومي على أن إيران "لا تقبل نهج القوى الكبرى القائم على تحديد مهل زمنية محددة"، في إشارة إلى الضغوط الغربية بشأن البرنامج النووي.

وعن لبنان، قال لاريجاني: "نحن لا نتدخل في الشئون الداخلية للبنان لكننا في كل الأحوال نقف إلى جانبهم والقرار بيد الشعب اللبناني".

وأضاف: "بطولات حزب الله لم تسمح لإسرائيل بالسيطرة على الأرض".

وتابع: "إسرائيل كانت تقصف من الجو لكنّها على الأرض لم تكن قادرة على التقدّم".

وذكر لاريجاني: "نؤكد على حق الشعوب أن تملك قرارها وسيادتها وواجبنا أن نكون إلى جانبها بالمساندة لا بالوصاية".

إيران إسرائيل لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني

