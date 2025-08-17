طريقة عمل بلح الشام باحترافية في البيت

طريقة عمل بلح الشام، أو الطرمبة كما يطلقون عليه في السعودية، أو الداطلي في العراق، أو باميه في إيران، أو تولومبا في تركيا، والذي يعد من أشهر الحلويات الشرقية، والذي يرجع تاريخه إلى الدولة العثمانية.

ولكل محبي وعشاق بلح الشام، نستعرض في السطور التالية، طريقة عمله باحترافية.



وطريقة عمل بلح الشام، من الطرق التي يمكن تعلمها واجادتها في البيت بكل سهولة، وهو ما يوفر في الميزانية بشكل كبير.





طريقة عمل بلح الشام

بلح الشام الاحترافي



طريقة عمل بلح الشام من مطبخ الشيف ريمو

وتقدم الشيف ريمو طريقة عمل بلح الشام في البيت بكل بساطة، وزي الجاهز وألذ.

مقادير بلح الشام

800 جرام دقيق

نصف ملعقة صغيرة بيكينج بودر يخلط مع الدقيق

200 جرام زبدة

نصف لتر ماء

10 بيضات

نصف ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

2 باكيت أو نصف ملعقة فانيليا

خطوات عمل بلح الشام

اغلي المياه والزبدة على النار، ثم أضيفي الدقيق المخلوط به البيكينج بودر والملح والسكر، واخلطيه بواسطة ملعقة خشب سريعا، حتى يكون كتلة لا تلتصق بالجوانب ولا بقاع الوعاء.

على "رُخامة" نظيفة وجافة يدعك العجين بعد أن يصبح دافيء، ثم يوضع فى وعاء ويعجن مرة أخرى بواسطة اليد.

يضاف البيض، واحدة تلو الأخرى، وكل مرة تضاف البيضة بعد أن تختفي البيضة الأولى، وحينما نصل لنصف كمية البيض نضع الفانيليا، ونعجن جيدا بخفة وسرعة حتى يتكون شكل المنقار فى العجين.

يترك العجين لمدة ثلث ساعة، ثم نبدأ فى القلي فى زيت فاتر، ليس مغلي ولا ساخن، وبواسطة كيس الحلواني نصنع أصابع ونقليها على نار منخفضة، وننشلها ونضعها فى الشراب البارد المعد مسبقا من 3 كوب سكر وكوب ماء ونصف ملعقة صغيرة فانيليا وعصير ليمونة.

طريقة عمل بلح الشام من مطبخ الشيف رشا



طريقة بلح الشام

وتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي والحلويات، طريقة عمل بلح الشام بالوصفة المضمونة الاحترافية كأشهر المحلات.

مقادير بلح الشام

250 مل ماء

200 جرام دقيق

100 مل زيت

3 بيض

ڤانيلا

ذرة ملح

مكونات الشربات

(لابد أن يكون ثقيل وبارد)

2 كوب سكر + كوب ماء + عصير نصف ليمونة + ڤانيلا

خطوات عمل بلح الشام

يوضع الماء والزيت علي النار حتي الغليان، ثم يضاف الدقيق وذرة الملح ويقلب حتى تتكون كرة.

يرفع القدر من على النار ويترك الخليط يبرد ثم يضاف البيض تدريجيا والڤانيلا ويخلط.

ويوضع الخليط فى كيس الحلواني ويحمر في زيت هادئ الحرارة، ثم ترفع الحرارة بعد أن ترتفع وحدات بلح الشام وتطفو فوق الزيت.

وبعد التحمير يوضع فى الشربات الثقيل البارد، ثم يصفى ويقدم.

