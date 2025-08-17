هيئة البث: إسرائيل تبلغ الوسطاء بـ إعادة حركة حماس للتفاوض قبل احتلال غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، إن إسرائيل أبلغت الوسطاء أن يعيدوا حركة حماس للتفاوض، وإلا فإن أول مراحل احتلال غزة ستبدأ قريبا.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الصفقة الجزئية لم يتم إسقاطها من جدول الأعمال، مع الإشارة إلى أن إسرائيل اعترفت بأن مثل هذه التهديدات باحتلال غزة لا تقرّب حماس من المفاوضات.

وأكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أن الجيش يستعد لبدء مرحلة جديدة من عملية "عربات جدعون" التي يشنها ضد قطاع غزة.

تعميق الاستهداف في مدينة غزة

وأوضح زامير أن قواته تواصل "تعميق الضرر" الذي يلحق بحركة حماس، لافتًا إلى أن العمليات ستركز على مدينة غزة بهدف "هزيمة الحركة".

استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، وما خلفه من دمار واسع وسقوط آلاف الشهداء والجرحى، وسط تحذيرات دولية متكررة من كارثة إنسانية متفاقمة.

نتنياهو: سنضطر لخوض حرب بلا نهاية

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد تعليقا على مظاهرات إسرائيل: من يدعون لإنهاء الحرب من دون هزيمة حماس سيتسببون في تكرار 7 أكتوبر، وذلك على حد قوله.

وادعى نتنياهو: إسرائيل ستضطر لخوض حرب بلا نهاية إن لم نستمر حتى هزيمة حماس.

