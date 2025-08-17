الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انكماش اقتصاد الكيان الصهيوني بالربع الثاني من 2025 بتأثير الحرب مع إيران

الاقتصاد الإسرائيلي
الاقتصاد الإسرائيلي

تراجع الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثاني من العام، إذ فرضت الحرب التي خاضتها البلاد مع إيران واستمرت لمدة 12 يوما إغلاقا تاما للعديد من الشركات.

أفاد المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، اليوم الأحد، بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% على أساس سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية، بحسب وكالة بلومبرج.

شنت إسرائيل هجوما مفاجئا على إيران في 13 يونيو الماضي في محاولة لتدمير البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية ومنشآت عسكرية أخرى، واصفة البرنامج بأنه أصبح يمثل "تهديدا وجوديا"، وردت إيران بهجمات صاروخية باليستية دفعت العديد من الإسرائيليين إلى الدخول في الملاجئ.

كان للحرب مع إيران التأثير الأكبر على الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، الذي انخفض بنسبة 4.1%، وعلى تكوين رأس المال الثابت الإجمالي، الذي هبط بنسبة 12.3%، وفقًا لبيان صادر عن المكتب المركزي للإحصاء.

توقع البنك المركزي الإسرائيلي نموا بنسبة 3.3% لهذا العام، فيما خفضت وزارة المالية تقديراتها للنمو السنوي إلى 3.1% الأسبوع الماضي، ولتحقيق هذه الأهداف، سيحتاج الاقتصاد إلى انتعاش ملحوظ خلال النصف الثاني من العام، حتى مع إعلان إسرائيل استعدادتها للسيطرة على مدينة غزة خلال الأسابيع المقبلة "بهدف دحر حماس".

والدة أسير بغزة: عرقلة خطط الحكومة يكمن في شل اقتصاد إسرائيل

فاتورة التصعيد الإسرائيلى- الإيرانى.. اشتعال أسعار الطاقة وارتباك الأسواق واهتزاز استقرار الاقتصاد العربى.. توقعات بزيادة التضخم مجددا فى الأسواق الناشئة وإضراب في سلاسل الإمداد

وتؤدي هذه العملية إلى نزوح مليون فلسطيني، وستتطلب استدعاء عشرات الآلاف من قوات الاحتياط، ما يزيد من التحديات التي يواجهها اقتصاد البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاقتصاد الإسرائيلي إيران المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي الإنفاق الاستهلاكي الشخصي البنك المركزي الإسرائيلي

مواد متعلقة

للمطالبة بإنهاء حرب غزة، إضراب عشرات الشركات والجامعات في إسرائيل عن العمل اليوم

فاتورة التصعيد الإسرائيلى- الإيرانى.. اشتعال أسعار الطاقة وارتباك الأسواق واهتزاز استقرار الاقتصاد العربى.. توقعات بزيادة التضخم مجددا فى الأسواق الناشئة وإضراب في سلاسل الإمداد

الأكثر قراءة

القبض على المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

مقطع صادم يكشف كارثة، سائق يتعاطى مخدرات بالطريق ويفقد سيطرته على السيارة (فيديو)

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

القبض على المتهمين بسرقة هاتف مسن أمام الصراف الآلي بالإسكندرية

تداول فيديو صادم لاعتداء موظف على زوجة شقيقه في الشرقية

براتب يصل لـ350 دينار، فرص عمل للشباب المصري بالأردن

كأس أمم أفريقيا للمحليين، المغرب تضرب الكونغو الديمقراطية بثلاثية وتتأهل لربع النهائي

حقيقة إيقاف محمد معروف حكم مباراة الأهلي وفاركو

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد؟

سعر الفاكهة اليوم الأحد، العنب في متناول الجميع والبطيخ يعاند المصريين

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الرقص في المنام وعلاقته بمواجهة المشاكل

ما حكم البيع والشراء من نفس الطرفين في مجلس واحد؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الواعظ فى المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads