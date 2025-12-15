الإثنين 15 ديسمبر 2025
الإجراءات والأوراق المطلوبة للالتحاق بمؤسسات رعاية المسنين

رعاية المسنين، فيتو
تساؤلات عديدة طرحها العديد من المواطنين، بشأن الإجراءات والأوراق المطلوبة للالتحاق بمؤسسات رعاية المسنين وفقًا لما كشفت عنه وزارة التضامن الاجتماعي.

ويستعرض موقع “فيتو” خلال السطور التالية التفاصيل كاملة، وذلك بشأن الإجراءات والأوراق المطلوبة للالتحاق بمؤسسات رعاية المسنين.

وتوفر وزارة التضامن الاجتماعي من خلال قطاع الشؤون الاجتماعية دور مسنين تعمل على إقامة مناسبة لكبار السن داخل أماكن مجهزة تقدم رعاية صحية ونفسية وثقافية واجتماعية وترفيهية تضمن حياة كريمة للمسنين.

 

الفئات المستحقة للالتحاق بمؤسسات رعاية المسنين

  • الرجال ممن بلغوا 65 عامًا فأكثر.
  • السيدات ممن بلغن 55 عامًا فأكثر.
  • كما يمكن الاستثناء بحد أقصى عامين وفقًا للحالة الاجتماعية والصحية للمسن.

إجراءات الالتحاق بمؤسسات رعاية المسنين 

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن إجراءات الالتحاق بمؤسسات رعاية المسنين والتي تضمنت ما يلي:

  1. التواصل المباشر مع الدار أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المشغلة للنشاط.
  2. التواصل مع الإدارة الاجتماعية أو مديرية التضامن الاجتماعي المختصة.
  3. التواصل مع الإدارة العامة لرعاية المسنين بالوزارة.

المستندات المطلوبة للالتحاق بمؤسسات رعاية المسنين

كما كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن الأوراق المطلوبة للالتحاق بمؤسسات رعاية المسنين وتشمل ما يلي:

  • عدد 2 صورة شخصية.
  • صورة بطاقة الرقم القومي.
  • بيان مفردات المعاش أو مصادر الدخل.
  • صحيفة الحالة الجنائية (للمؤسسات المخصصة للقادرين على خدمة أنفسهم).
  • شهادة صحية تفيد بخلو المتقدم من الأمراض المعدية.
  • إقرار من الكفيل بالالتزام بسداد رسوم العضوية، والرجوع إليه عند الحاجة أو في حالة وفاة المسن داخل الدار.

إجراءات الاشتراك في أندية المسنين

في سياق متصل، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي أن إجراءات الاشتراك في أندية المسنين تكون من خلال الاتصال مباشرة بالنادي أو الجمعية المشرفة على النشاط أو الاتصال بالإدارة الاجتماعية للنشاط أو مديرية التضامن الاجتماعي المختصة أو الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي.

