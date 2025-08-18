منال عوض تبحث بلورة موقف وطني موحد قبل انعقاد قمة المناخ بالبرازيل

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعا لبحث التحضيرات والاستعدادات لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop30، والذي يقام بمدينة بيليم في البرازيل، خلال الفترة من ١٠ إلى ٢١ نوفمبر القادم، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعددة الأطراف، والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى، وياسمين سالم مساعد الوزير للتنسيقات الحكومية، والدكتور شريف عبدالرحيم مساعد الوزيرة للتغيرات المناخية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الاجتماع يأتى فى إطار قيام وزارة البيئة بالتنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة في الدولة، لبلورة موقف وطني موحد، تمهيدًا لعرضه فى اجتماع المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وعرض نتائج المحددات الوطنية، والموضوعات التفاوضية خلال قمة المناخ COP30.

وأشارت عوض، إلى قيام وزارة البيئة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية للعمل على إعداد تصور للموضوعات الخاصة بالمسار التفاوضي والبعد السياسي والفني المرتبط بالأيام الموضوعية للمؤتمر، وكذلك المشروعات والمبادرات المقترحة.

استعراض موقف مصر

وأكدت عوض، أنه تم استعراض موقف مصر الذى اكتسب خصوصية بعد نجاح قمة المناخ cop 27 بشرم الشيخ، وتحقيق نتائج إيجابية مثل إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" لتوفير تمويلًا للدول النامية لمساعدتها في مواجهة آثار التغيرات المناخية، مما عزز دور مصر كلاعب رئيسي في العمل المناخي، مؤكدة أن أجندة تغير المناخ أصبحت تحظى باهتمام القيادة السياسية، وهو ما انعكس فى تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة لجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ، وعقد قمة المناخ COP27 نيابة عن القارة الإفريقية.

كما أكدت التزام مصر بتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باریس، من منطلق مبدأ المسؤوليات المشتركة متباينة الأعباء، مشددة على ضرورة التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم، وتقديم الدعم التكنولوجي للانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتحقيق مستوى الطموح بخطة المساهمات المحددة وطنيًا التي قدمتها الدول النامية.

وخلال الاجتماع تم استعراض الأيام الموضوعية للمؤتمر، والموضوعات المتعلقة بمسائل التكيف والتخفيف والشفافية في مفاوضات المناخ، كما تم عرض الموضوعات المتعلقة بمسائل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات في مفاوضات المناخ، وفى مجال تمويل المناخ شددوا على ضرورة أن يكون التركيز على التزام الدول المتقدمة بتوفير تمويل يعزز احتياجات الدول النامية.

