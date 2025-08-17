الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لـ شهاب عبدالعزيز بطل واقعة إنقاذ "فتاة المنيب"

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
ads

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بزيارة لمستشفى الهرم، ظهر اليوم الأحد، للاطمئنان على الحالة الصحية لشهاب عبدالعزيز بطل واقعة الإنقاذ المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة المنيب" والذي تعرض لعدة إصابات خلال محاولته إنقاذها من حادث سقوط من الطابق الحادي عشر أثناء هروبها من حريق نشب بمقر سكنها.

وخلال الزيارة حرص محافظ الجيزة على تحفيز شهاب، مشيرًا إلى أنه يمثل نموذجًا يُحتذى به في التضحية والإيثار.

كما أثنى المحافظ على موقفه البطولي الذي أنقذ الفتاة من موت محقق، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل له ولأسرته.

وأشار المحافظ إلى أن ما قام به شهاب يجسد أسمى معاني الشهامة والإنسانية التي يتميز بها أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أن تلك النماذج المضيئة تستحق كل التقدير والاحترام.

ووجّه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية ومدير المستشفى بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة له وتلبية متطلباته لحين امتثاله للشفاء وخروجه من المستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشئون الصحية الرعاية الصحية عادل النجار محافظ الجيزة عادل النجار مديرية الشئون الصحية فتاة المنيب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار الطابق الحادي عشر

مواد متعلقة

منال عوض: ضرورة التوصل لاتفاق عالمي لمواجهة تحدى التلوث البلاستيكي

وكيل تعليم الجيزة يتابع غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

حملة موسعة لرفع الإشغالات بشارع الوفاء والأمل بحي الهرم في الجيزة (صور)

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 88.90٪

محافظ الجيزة يكلف بمضاعفة جهود النظافة عقب انكسار الموجة الحارة

رفع أكثر من 88 ألف حالة إشغال طرق وغلق 456 منشأة مخالفة بالجيزة

بتوجيه من وزيرة التنمية المحلية، إزالة تراكمات القمامة بالخصوص والهرم

الجيزة تعلن غلق كوبري الجلاء لمدة 3 ساعات صباح الجمعة

الأكثر قراءة

القبض على المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

مقطع صادم يكشف كارثة، سائق يتعاطى مخدرات بالطريق ويفقد سيطرته على السيارة (فيديو)

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

تداول فيديو صادم لاعتداء موظف على زوجة شقيقه في الشرقية

براتب يصل لـ350 دينار، فرص عمل للشباب المصري بالأردن

حقيقة إيقاف محمد معروف حكم مباراة الأهلي وفاركو

كأس أمم أفريقيا للمحليين، المغرب تضرب الكونغو الديمقراطية بثلاثية وتتأهل لربع النهائي

فقدت جنينها، تفاصيل اختطاف سيدة لـ طفل حديث الولادة من مستشفى بالوايلي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد؟

سعر الفاكهة اليوم الأحد، العنب في متناول الجميع والبطيخ يعاند المصريين

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الرقص في المنام وعلاقته بمواجهة المشاكل

ما حكم البيع والشراء من نفس الطرفين في مجلس واحد؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الواعظ فى المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads