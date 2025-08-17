الأحد 17 أغسطس 2025
أخبار مصر

حملة موسعة لرفع الإشغالات بشارع الوفاء والأمل بحي الهرم في الجيزة (صور)

رفع الاشغالات
رفع الاشغالات
واصلت أجهزة حي الهرم جهودها المكثفة في التصدي لمخالفات الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، حيث نفذت حملة موسعة بشارع الوفاء والأمل، بناءً على تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وقد جاءت هذه الحملة تحت إشراف مباشر من المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وبمشاركة فرق العمل المعنية من إدارات الحي المختلفة، وذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تحسين المظهر الحضاري للشارع وتسهيل حركة المرور أمام المواطنين.

كما تم خلال الحملة رفع عدد من الإشغالات المتنوعة، شملت عربات الباعة الجائلين، وإشغالات المحال التجارية، والتعديات التي تعيق حركة المشاة والسيارات.

استعادة المظهر الحضاري للشوارع والميادين

وأكد رئيس حي الهرم أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظة الجيزة بالعمل على فرض الانضباط، واستعادة المظهر الحضاري للشوارع والميادين، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة بشكل يومي في مختلف القطاعات التابعة للحي، ولن يقتصر الأمر على شارع الوفاء والأمل فقط، بل سيمتد إلى باقي الشوارع والمحاور الحيوية.

كما شدد على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة تعيق حركة المواطنين أو تؤثر على السيولة المرورية، مؤكدًا أن الهدف هو توفير بيئة حضرية آمنة ومنظمة لأهالي المنطقة. 

 

