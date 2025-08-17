محافظ الجيزة يقود أعمال إزالة 6 أبراج مخالفة بشارع اللبيني في الهرم

قاد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة صباح اليوم حملة ميدانية موسعة لمتابعة أعمال إزالة عدد من الأبراج المخالفة التي تم بناؤها دون ترخيص بشارع سلطان خطاب بمنطقة اللبيني في حي الهرم.

وشهد المحافظ على أرض الواقع أعمال إزالة 6 عقارات مخالفة تم تنفيذها بالمخالفة لقوانين البناء حيث وجه بتكثيف المعدات والفرق العاملة في الموقع، وسرعة الانتهاء من الإزالات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وخلال تفقده الميدان شدد المحافظ على تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض وبشكل هندسي دقيق يضمن عدم تمكين المخالف من إعادة الترميم مرة أخرى مؤكدًا أن ذلك يُعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق الردع الكامل وفرض هيبة الدولة.

وأشار النجار إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار توجه الدولة الجاد للتصدي للبناء العشوائي والحفاظ على البنية التحتية التي تتأثر سلبًا من المخالفات بما يشمل شبكات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي، والخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات صارمة لكافة رؤساء الأحياء والمراكز

كما أكد المحافظ أن هناك توجيهات صارمة لكافة رؤساء الأحياء والمراكز بالتعامل الفوري والحازم مع أي محاولة بناء مخالفة مع المتابعة الميدانية المستمرة لمنع تكرار مثل هذه المخالفات.

واختتم النجار جولته بالتأكيد على أن حملات الإزالة مستمرة بشكل يومي ومكثف في مختلف مناطق المحافظة بهدف فرض الانضباط العمراني والحفاظ على الطابع الحضري المخطط لمحافظة الجيزة.

رافق المحافظ خلال جولته المحاسب محمد مرعي السكرتير العام المساعد والسيد وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم.

