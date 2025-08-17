وكيل تعليم الجيزة يتابع غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

تابع سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ورئيس غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، سير أعمال غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2024 /2025.

وقد أدى طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، وسط أجواء هادئة ومنظمة، وأوضحت غرفة العمليات بالجيزة، برئاسة سعيد عطية، أن الامتحانات سارت بشكل منتظم في جميع اللجان دون تسجيل أي شكاوى تُذكر، مع التأكيد على المتابعة الميدانية المستمرة من خلال غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والتواصل الفوري لحل أي عقبات قد تواجه سير الامتحانات.



وأكد عطية أن المديرية تبذل قصارى جهدها لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات داخل اللجان، مشيدًا بالتعاون المستمر بين كافة الإدارات التعليمية لتحقيق الانضباط الكامل وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

