تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن شراء وحدات سكنية داخل عقارات مخالفة

حذرت محافظة الجيزة المواطنين من شراء وحدات سكنية داخل عقارات مخالفة، وذلك بعد رصد إعلانات مضللة على بعض صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي تروج لوحدات بعقارات مخالفة.

شراء وحدات سكنية داخل عقارات مخالفة

وأكدت محافظة الجيزة في منشور لها أن جميع المخالفات البنائية الحديثة التي لا تخضع لقانون التصالح يتم إزالتها فورًا مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعلنين وأصحاب العقارات.



وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين التأكد من الموقف القانوني والتراخيص الصادرة قبل شراء أي وحدة سكنية لتفادي الوقوع ضحية لعمليات الغش أو التعرض لخسائر نتيجة الإزالة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم العمران بالمحافظة وحماية المواطنين وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية.

