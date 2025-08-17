الإثنين 18 أغسطس 2025
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن شراء وحدات سكنية داخل عقارات مخالفة

محافظ الجيزة
حذرت محافظة الجيزة المواطنين من شراء وحدات سكنية داخل عقارات مخالفة، وذلك بعد رصد إعلانات مضللة على بعض صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي تروج لوحدات بعقارات مخالفة.

وأكدت محافظة الجيزة في منشور لها  أن جميع المخالفات البنائية الحديثة التي لا تخضع لقانون التصالح يتم إزالتها فورًا مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعلنين وأصحاب العقارات.

محافظ الجيزة يقود أعمال إزالة 6 أبراج مخالفة بشارع اللبيني في الهرم

محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة وإزالة الإشغالات بأحياء الطالبية والعمرانية والهرم والعجوزة


وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين التأكد من الموقف القانوني والتراخيص الصادرة قبل شراء أي وحدة سكنية لتفادي الوقوع ضحية لعمليات الغش أو التعرض لخسائر نتيجة الإزالة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم العمران بالمحافظة وحماية المواطنين وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية.

