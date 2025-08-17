الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

منال عوض: ضرورة التوصل لاتفاق عالمي لمواجهة تحدى التلوث البلاستيكي

الدكتور علي ابو سنة
الدكتور علي ابو سنة
ads

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرا حول مخرجات مشاركة الوفد المصري برئاسة الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، في الجولة الثانية من الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC-5.2) لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، متضمنا البيئة البحرية، والذى عقد في جنيف سويسرا، في الفترة من 5 إلى 15 أغسطس 2025، بحضور أكثر من 2600 ممثلا عن 183 دولة عضوًا و400 منظمة مراقبة، بما في ذلك جماعات بيئية، وجامعو مخلفات، وشباب.

وأكّدت الدكتورة منال عوض على اهمية التوصل لاتفاق عالمي لمواجهة تحدى التلوث البلاستيكي والذي يؤثر البيئة والصحة العامة لمختلف الكائنات الحية، والذي يؤثر بدوره على التوازن البيئي واستمرار النمط المعتاد للحياة على الكوكب.

وأوضحت د. منال عوض أن الوفد المصري قد ساهم برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتور على أبو سنة وبمشاركة كل من وزارات الخارجية والبترول والثروة المعدنية والاتحاد المصري للصناعات ممثلا في كل من غرفة الصناعات الكيماوية ومكتب الالتزام البيئي، في دعم الموقف الوطني التفاوضي خلال كافة مجموعات العمل، حيث تناولت المفاوضات الموضوعات المتعلقة بالإنتاج المستدام للبلاستيك، والمواد الخام المستخدمة في تصنيع المنتجات البلاستيكية، وتحديد مسئولية عن تمويل تنفيذ المعاهدة المستقبلية.

وانتهت الجولة التفاوضية إلى إتاحة الفرصة لممثلي الدول مرة أخرى للتوصل إلى اتفاق من خلال جولة اخرى سيحدد موعدها لاحقا، للوصول إلى اعتماد معاهدة جديدة لإنهاء التلوث البلاستيكي.

وفى سياق أخر عقد رئيس جهاز شئون البيئة عدد من اللقاءات الثنائية مع ممثلي دول ألمانيا والنرويج وأمريكا وبنجلاديش والمملكة المتحدة، إضافة إلى المشاركة في اجتماعات المجموعات الإقليمية للاتفاق على آليات العمل مثل المجموعة الافريقية والمجموعة العربية ومجموعة العقول متشابهة الفكر، إلى جانب المشاركة في الشق الوزاري في الفترة من 12-13 أغسطس 2025 نيابة عن وزيرة البيئة.

مواجهة تلوث البلاستيك

وتأتي أهمية الانتهاء إلى نص توافقي في ظل الحاجة الملحة لمواجهة تلوث البلاستيك كتحدٍ بيئي يتفاقم بسرعة كبيرة، وهو ما يتوجب معه التفاعل على نفس القدر من السرعة والمسئولية من خلال حلول جماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البترول والثروة المعدنية الالتزام البيئي الدكتور على ابو سنة الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المنتجات البلاستيكية جهاز شئون البيئة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مكتب الالتزام البيئي وزيرة التنمية المحلية

مواد متعلقة

وكيل تعليم الجيزة يتابع غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

حملة موسعة لرفع الإشغالات بشارع الوفاء والأمل بحي الهرم في الجيزة (صور)

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 88.90٪

محافظ الجيزة يكلف بمضاعفة جهود النظافة عقب انكسار الموجة الحارة

رفع أكثر من 88 ألف حالة إشغال طرق وغلق 456 منشأة مخالفة بالجيزة

بتوجيه من وزيرة التنمية المحلية، إزالة تراكمات القمامة بالخصوص والهرم

الجيزة تعلن غلق كوبري الجلاء لمدة 3 ساعات صباح الجمعة

محافظ الجيزة: إزالة 6 أبراج مخالفة بمنطقة اللبيني بالهرم

الأكثر قراءة

وزارة التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن حظر تركيب عدادات المياه

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

القبض على المتهمين بسرقة هاتف مسن أمام الصراف الآلي بالإسكندرية

قانون الإيجار القديم في خطر، محامي يكشف عن 3 مواد تهدد بعدم الدستورية

ضبط أجنبية تدير شقة للأعمال المخلة فى التجمع

تداول فيديو صادم لاعتداء موظف على زوجة شقيقه في الشرقية

غلق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق وقرى سياحية في جنوب سيناء

زغلول صيام يكتب: مصطفى شوبير حارس الأهلى جاني أم مجني عليه؟! أتمنى أن يرفع شوبير الأب يده عن ابنه!

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد؟

سعر الفاكهة اليوم الأحد، العنب في متناول الجميع والبطيخ يعاند المصريين

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم البيع والشراء من نفس الطرفين في مجلس واحد؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الواعظ فى المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأزمات

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads