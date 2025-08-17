الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة وإزالة الإشغالات بأحياء الطالبية والعمرانية والهرم والعجوزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الأحد، أحياء الطالبية والعمرانية والهرم والعجوزة، للوقوف على مستوى النظافة ورصد الإشغالات والتعديات على الطريق العام.

وشملت الجولة عددًا من الشوارع والمحاور الرئيسية، منها: المريوطية، اللبيني، عثمان محرم، العروبة، الكنيسة، خاتم المرسلين، والسودان.

وخلال الجولة وجّه المحافظ بتكثيف جهود النظافة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين مع ضرورة المتابعة الدورية لضمان استدامة المجهودات وعدم السماح بوجود اي تراكمات.

رفع أي إشغالات أو تعديات تعوق حركة المواطنين 

كما شدد محافظ الجيزة على رئيس حي الطالبية بسرعة رفع أي إشغالات أو تعديات تعوق حركة المواطنين أو تشوّه المظهر الحضاري خاصة بمحيط نفق أسفل الطريق الدائري بمنطقة الكنيسة.

التفاعل السريع مع شكاوى المواطنين

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء أهمية التفاعل السريع مع شكاوى المواطنين والتواجد الميداني المستمر لمتابعة المشكلات على أرض الواقع، بما يحقق استجابة فورية وملموسة لدى الأهالي.

وشدد المحافظ على أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير مؤكدًا على المتابعة الدورية للأداء ومحاسبة المقصرين في أداء مهامهم لضمان الجدية والانضباط في العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار عادل النجار محافظ الجيزة طريق الدائري محافظ الجيزة

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يتابع الاستعدادات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لموسم 2025

محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لـ شهاب عبدالعزيز بطل واقعة إنقاذ "فتاة المنيب"

منال عوض: ضرورة التوصل لاتفاق عالمي لمواجهة تحدى التلوث البلاستيكي

وكيل تعليم الجيزة يتابع غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

حملة موسعة لرفع الإشغالات بشارع الوفاء والأمل بحي الهرم في الجيزة (صور)

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 88.90٪

محافظ الجيزة يكلف بمضاعفة جهود النظافة عقب انكسار الموجة الحارة

رفع أكثر من 88 ألف حالة إشغال طرق وغلق 456 منشأة مخالفة بالجيزة

الأكثر قراءة

الأمن يلاحق "صدام" صاحب واقعة مشاجرة السوق في قنا

تحقيقات النيابة في واقعة مقتل لاعبة الجودو تكشف تعرضها لـ 3 طلقات نارية

القبض على المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

خلاف عائلي بسبب لهو الأطفال وراء واقعة فيديو سحل سيدة بالشرقية

مقطع صادم يكشف كارثة، سائق يتعاطى مخدرات بالطريق ويفقد سيطرته على السيارة (فيديو)

الزمالك يكشف تطورات الحالة الصحية لـ يانيك فيريرا

مفاجأة جديدة في واقعة سحل سيدة بالشرقية

الداخلية تكشف ملابسات وفاة محتجز بأحد أقسام الشرطة فى القليوبية

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد؟

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهم الأحداث التاريخية لـ يوم الإثنين في حياة النبي

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

أمين الفتوى يوضح حكم عمل المرأة دون موافقة زوجها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads