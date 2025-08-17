هيئة الدواء تحذر من أعراض شلل الأطفال وتوضح أهم أنواعه وأخطرها

كشفت هيئة الدواء المصرية عن أسباب الإصابة بفيروس شلل الأطفال وأهم أنواعه المختلفة.

ما هو مرض شلل الأطفال؟

وقالت هيئة الدواء المصرية أن شلل الأطفال من الأمراض الفيروسية الخطيرة التي تصيب الجهاز العصبي، حيث يهاجم الفيروس الأعصاب الموجودة في الحبل الشوكي أو جذع الدماغ.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنه في الحالات الشديدة، قد يتسبب الفيروس في فقدان القدرة على تحريك بعض الأطراف، وقد يؤدي إلى صعوبات في التنفس، بل وقد يفضي إلى الوفاة.

أنواع فيروس شلل الأطفال

وتوضح هيئة الدواء المصرية أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية من فيروس شلل الأطفال، تختلف في شدتها وأعراضها:

شلل الأطفال المجهض

يمثل حوالي 5% من الحالات.

يعتبر النوع الأخف، وغالبا ما يمر سريعا.

من أعراضه: الحمى، الصداع، آلام العضلات، التهاب الحلق، آلام البطن، وفقدان الشهية.

شلل الأطفال غير المسبب للشلل Non-paralytic polio

يصيب نحو 1% من الحالات.

الأعراض تدوم لعدة أيام وتشمل: صداع شديد، ألم وتصلب في الرقبة والأطراف.

في بعض الحالات، وبعد تحسن مبدئي، قد تعود الأعراض بمرحلة ثانية تتسم بتصلب العمود الفقري والرقبة، ضعف العضلات، وانخفاض ردود الفعل.

شلل الأطفال المسبب للشلل

أخطر وأندر الأنواع.

يبدأ بأعراض مشابهة للنوع غير المسبب للشلل، لكنه يتطور بسرعة ليؤدي إلى: ألم شديد وتنميل وتقلصات وضعف عضلي قد يتطور إلى شلل.

الأخطر أنه قد يؤثر على عضلات التنفس والبلع، مما يشكل تهديدا مباشرا على الحياة.

التطعيم خط الدفاع الأقوى

تشدد هيئة الدواء المصرية على أن الوقاية بالتطعيم هي الوسيلة الأكثر فاعلية للحماية من شلل الأطفال.

وأكدت أنه بفضل برامج التطعيم الموسعة، تمكن العالم من القضاء على الفيروس في معظم الدول، وتراجع خطر الإصابة به بشكل كبير.

وينصح الآباء والأمهات بضرورة الالتزام بمواعيد التطعيم الأساسية والجرعات التنشيطية، لضمان حماية أطفالهم من هذا المرض الخطير.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن شلل الأطفال يصيب الأطفال بشكل أساسي، إلا أن أي شخص لم يحصل على التطعيم قد يكون عرضة للإصابة به.

وأوضحت أن المرض معدي وينتقل بعدة طرق منها:

1- عدم غسل اليدين جيدًا بعد استخدام المرحاض.

2- شرب مياه ملوثة.

3- السباحة في مياه ملوثة.

4- انتقال الفيروس عبر الكحة أو العطس.

5- التواصل المباشر مع شخص مصاب.

6- ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس.

مواعيد جرعات تطعيم شلل الأطفال الفموي

من جانب اخر اكدت وزارة الصحة والسكان أنها توفر تطعيم شلل الأطفال مجانًا لجميع الأطفال منذ لحظة الميلاد، من خلال 7 جرعات من التطعيم الفموي لضمان تكوين المناعة الكاملة ضد المرض وتتضمن الجرعات:

الجرعة الصفرية: عند الميلاد.

الجرعة الأولى: عند عمر شهرين.

الجرعة الثانية: عند عمر 4 أشهر.

الجرعة الثالثة: عند عمر 6 أشهر.

الجرعة الرابعة: عند عمر 9 أشهر.

الجرعة الخامسة: عند عمر 12 شهرًا.

الجرعة المنشطة: عند عمر 18 شهرًا.

وأكدت وزارة الصحة أن التطعيم بالحقن ضد شلل الأطفال يتم أيضًا عند عمر شهرين، وأربعة أشهر، وستة أشهر، لضمان حماية الأطفال بشكل كامل.

