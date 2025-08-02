السبت 02 أغسطس 2025
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حوادث

التحقيقات تكشف: التكييف السبب وراء حريق محل في عين شمس

حريق
حريق

كشف تقرير المعمل الجنائي لمحل نشب به حريق في أحد العقارات بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، دون وقوع أي إصابات أن ماسا كهربائيا من التكييف السبب.

وأمرت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


حريق محل صيانة بعين شمس

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل بأحد العقارات بمنطقة عين شمس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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عين شمس منطقة عين شمس القاهرة غرفة عمليات شرطة النجدة النيابة العامة

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