الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خوان ألفينا: سعيد بأول ظهور لي بقميص الزمالك ونواصل العمل لحصد البطولات

ألفينا
ألفينا

علق البرازيلي خوان ألفينا جناح الزمالك الجديد، على مشاركته الأولى بقميص الأبيض ضد المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

 

خوان ألفينا 

وكتب ألفينا عبر إنستجرام: “أنا سعيد جدًا لأنني تمكنت من الظهور لأول مرة مرتديًا هذا القميص الرائع، أشكر الله على هذه اللحظة في حياتي”.

وتابع: "لم تكن النتيجة كما توقعنا، لكننا سنواصل العمل من أجل مستقبل مليء بالإنجازات".

 

الزمالك يكشف تطورات الحالة الصحية لـ يانيك فيريرا

فيما قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن حالة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جيدة، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها عقب مباراة المقاولون العرب التي أقيمت مساء الأمس في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

الحالة الصحية لـ يانيك فيريرا 

وأكد مدير الكرة في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك أن المدير الفني خضع لفحوصات طبية وتم الاطمئنان على صحته.

وشدد عبد الناصر محمد على أن البلجيكي يانيك فيريرا وضع خطة إعداد الفريق للمباراة المقبلة أمام مودرن سبورت في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الاثنين، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ألفينا الزمالك البرازيلى خوان ألفينا اخبار الزمالك الزمالك ضد المقاولون

مواد متعلقة

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة دونجا

مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

تغييرات عديدة في تشكيل باريس سان جيرمان أمام نانت في الدوري الفرنسي

آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بهدف كالافيوري في الدوري الإنجليزي (فيديو)

الزمالك يكشف تطورات الحالة الصحية لـ يانيك فيريرا

الزمالك يجدد عقد لاعبه 5 سنوات

الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف في الشوط الأول

تشيلسي وكريستال بالاس يتعادلان في الظهور الأول بالدوري الإنجليزي (فيديو)

الأكثر قراءة

مصرع أحمد علاء لاعب كرة السلة بنادي الصيد إثر حادث أليم

تحقيقات النيابة في واقعة مقتل لاعبة الجودو تكشف تعرضها لـ 3 طلقات نارية

القبض على المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

الأمن يلاحق "صدام" صاحب واقعة مشاجرة السوق في قنا

خلاف عائلي بسبب لهو الأطفال وراء واقعة فيديو سحل سيدة بالشرقية

مقطع صادم يكشف كارثة، سائق يتعاطى مخدرات بالطريق ويفقد سيطرته على السيارة (فيديو)

محمود سعد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لأنغام

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد؟

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية

أهم الأحداث التاريخية لـ يوم الإثنين في حياة النبي

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads