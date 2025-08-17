منتخب ألمانيا يتوج ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين على حساب إسبانيا

كرة اليد، نجح منتخب ألمانيا للناشئين لكرة اليد، في التتويج بلقب بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، التي تستضيفها مصر تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك على حساب إسبانيا في المباراة النهائية بنتيجة 41/40.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل، لتصل المباراة للأشواط الإضافية التي انتهت بالتعادل أيضًا ليتم اللجوء للرميات الجزائية التي ابتسمت في النهاية للألمان بنتيجة 41/40.



منتخب مصر يهزم أيسلندا ويحل خامسا في مونديال الناشئين

فيما أنهى المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما بقيادة المدير الفني الإسباني فرناندو باربيتو، مشاركته في منافسات بطولة العالم للناشئين، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 32 منتخبا، حيث احتل منتخب مصر المركز الخامس في الترتيب العام للبطولة، بعد الفوز على منتخب أيسلندا بنتيجة (33-31)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، في ختام مونديال الناشئين.

مشوار منتخب كرة اليد

وخاض المنتخب الوطني خلال مسيرته 7 مباريات، حقق الفوز في 3 لقاءات بدور المجموعات أمام أمريكا والبحرين واليابان، ثم التعادل أمام التشيك والدنمارك في الدور الرئيسي، قبل الخسارة أمام إسبانيا في الدور ربع النهائي.

وحقق المنتخب الوطني فوزا كبيرا على منتخب النرويج بفارق 21 هدفا، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور تحديد المراكز، ثم الفوز في المباراة الأخيرة أمام منتخب أيسلندا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.