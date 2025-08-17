الأحد 17 أغسطس 2025
منتخب ألمانيا يتوج ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين على حساب إسبانيا

ألمانيا وإسبانيا
كرة اليد، نجح منتخب ألمانيا للناشئين لكرة اليد، في التتويج بلقب بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، التي تستضيفها مصر تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك على حساب إسبانيا في المباراة النهائية بنتيجة 41/40.

 

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل، لتصل المباراة للأشواط الإضافية التي انتهت بالتعادل أيضًا ليتم اللجوء للرميات الجزائية التي ابتسمت في النهاية للألمان بنتيجة 41/40.
 

 

منتخب مصر يهزم أيسلندا ويحل خامسا في مونديال الناشئين

فيما أنهى المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما بقيادة المدير الفني الإسباني فرناندو باربيتو، مشاركته في منافسات بطولة العالم للناشئين، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 32 منتخبا، حيث احتل منتخب مصر المركز الخامس في الترتيب العام للبطولة، بعد الفوز على منتخب أيسلندا بنتيجة (33-31)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، في ختام مونديال الناشئين.

مشوار منتخب كرة اليد

وخاض المنتخب الوطني خلال مسيرته 7 مباريات، حقق الفوز في 3 لقاءات بدور المجموعات أمام أمريكا والبحرين واليابان، ثم التعادل أمام التشيك والدنمارك في الدور الرئيسي، قبل الخسارة أمام إسبانيا في الدور ربع النهائي. 

وحقق المنتخب الوطني فوزا كبيرا على منتخب النرويج بفارق 21 هدفا، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور تحديد المراكز، ثم الفوز في المباراة الأخيرة أمام منتخب أيسلندا.

