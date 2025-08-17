الأحد 17 أغسطس 2025
انطلاق معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عاما استعدادا لبطولة كأس الخليج

معسكر المنتخب الوطني
معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عاما

انطلق معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عاما اليوم الأحد، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج، المقرر إقامتها في أبها.

معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عاما 

واجتمع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أحمد الكأس مع معاونيه محمد إبراهيم وأحمد فوزي، من أجل التنسيق بشأن المرحلة المقبلة.

وحرص الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد، وعصام الحضري المشرف على مدربي حراس مرمى منتخبات الشباب والناشئين، على حضور مران المنتخب.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودية صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

وتغادر بعثة المنتخب الوطني إلى السعودية يوم الثلاثاء المقبل، من أجل خوض وديتين مع المنتخب السعودي مواليد 2008 قبل انطلاق البطولة.

