جامعة بنها تتعاون مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب لتطوير المناهج وتدريب الطلاب

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الفنون التطبيقية وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث.

بروتوكول تعاون بين كلية الفنون التطبيقية وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث

وقّع الاتفاق كل من الدكتور أسامة ندا القائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، عمرو عرنصه وكيل مجلس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث وذلك بحضور الدكتورة نيفين فاروق وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمنية مجدى منسق برنامج علوم تصميم وإنتاج الأثاث، والدكتور عمرو حنفي الأستاذ بكلية الهندسة بشبرا، ونهى نهاد أحمد مدير المجلس التصديري للأثاث، وإكرامي محمد فهمى مدير جمعية المصدرين المصريين.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلى أن جامعة بنها تسعى إلى إنشاء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الصناعية في مجالات التدريب وتوظيف الطلاب والخريجين، وتوفير فرص عمل، وتوفير أنشطة تدريبية متعلقة بالتأهيل المهاري لطلاب الجامعة، بالإضافة إلى تقديم برامج تعليمية تتماشى مع احتياجات السوق.

وأضاف "الجيزاوى" أن بنود البروتوكول الموقع تنص على تعزيز التعاون بين الطرفين فى مجالات تطوير المناهج، وتدريب طلاب تصميم الأثاث فى المصانع بالإضافة إلى عمل زيارات ميدانية للمصانع لكل من الطلاب وهيئة التدريس والهيئة المعاونة، ومشاركة المصانع فى مشاريع الطلاب لتصميم الأثاث، وتعزيز البحث العلمي وفق احتياجات الصناعة.

