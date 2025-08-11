شارك الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، اليوم، فى حفل تخرج دفعة 2024 /2025 من طلاب علوم الرياضة، بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة صلاح عميد الكلية، رانيا معتز وأمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع والبيئة، ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

رئيس جامعة بنها يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية علوم الرياضة

وخلال الحفل، هنأ رئيس جامعة بنها الطلاب الخريجين، مؤكدًا على أننا أسرة واحدة داخل الجامعة، يضمنا حرم جامعي واحد لديه قواعد جامعية لابد من الجميع الالتزام به، لذلك نسعى إلى توفير بيئة آمنة للطلاب لإقامة حفل تخرجهم.

وأضاف الدكتور ناصر الجيزاوى أن التخرج يعتبر البداية لسوق العمل؛ لذلك يجب على الخريجين تطوير مهاراتهم، واكتساب الخبرة، والتحلي بالمرونة وأن يلتزم بالقواعد الذى تعلمها خلال دراسته الجامعية من أجل إيجاد طريق للنجاح.

كما قدم الجيزاوى التهنئة لأولياء الأمور بمناسبة تخرج أبنائهم، وأكد على الدور الحيوي والهام الذي تلعبه الجامعة والأسرة في تنشئة جيل يكون لديه انتماء للدولة المصرية، موضحا أن الدولة المصرية تولي اهتماما خاصا بالشباب وفتح آفاق جديدة لهم ودعمهم في كافة المجالات وتأهيلهم وتنمية قدراتهم وتوفير فرص القيادة والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة جيهان عبد الهادي التهنئة للخريجين وأسرهم، مؤكدًا على تميز طلاب وخريجي جامعة بنها فى كافة المجالات، مما يضعهم في مكانة متميزة وسط أقرانهم من الخريجين، مؤكدة أن التخرج هو بداية لمرحلة جديدة أساسها العطاء وخدمة الوطن.

