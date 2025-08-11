الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة بنها يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية علوم الرياضة

حفل تخرج دفعة من
حفل تخرج دفعة من طلاب علوم الرياضة جامعة بنها، فيتو

شارك الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، اليوم، فى حفل تخرج دفعة 2024 /2025 من طلاب علوم الرياضة، بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة صلاح عميد الكلية، رانيا معتز وأمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع والبيئة، ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد انقلاب سيارة بالطريق الزراعي في القليوبية

كشف ملابسات فيديو متداول عن اعتداء بالضرب في القليوبية وضبط المتهمين

رئيس جامعة بنها يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية علوم الرياضة

 وخلال الحفل، هنأ رئيس جامعة بنها الطلاب الخريجين، مؤكدًا على أننا أسرة واحدة داخل الجامعة، يضمنا حرم جامعي واحد لديه قواعد جامعية لابد من الجميع الالتزام به، لذلك نسعى إلى توفير بيئة آمنة للطلاب لإقامة حفل تخرجهم.
وأضاف الدكتور ناصر الجيزاوى أن التخرج يعتبر البداية لسوق العمل؛ لذلك يجب على الخريجين تطوير مهاراتهم، واكتساب الخبرة، والتحلي بالمرونة وأن يلتزم بالقواعد الذى تعلمها خلال دراسته الجامعية من أجل إيجاد طريق للنجاح.
كما قدم الجيزاوى التهنئة لأولياء الأمور بمناسبة تخرج أبنائهم، وأكد على الدور الحيوي والهام الذي تلعبه الجامعة والأسرة في تنشئة جيل يكون لديه انتماء للدولة المصرية، موضحا أن الدولة المصرية تولي اهتماما خاصا بالشباب وفتح آفاق جديدة لهم ودعمهم في كافة المجالات وتأهيلهم وتنمية قدراتهم وتوفير فرص القيادة والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع.
ومن جانبها، وجهت الدكتورة جيهان عبد الهادي التهنئة للخريجين وأسرهم، مؤكدًا على تميز طلاب وخريجي جامعة بنها فى كافة المجالات، مما يضعهم في مكانة متميزة وسط أقرانهم من الخريجين، مؤكدة أن التخرج هو بداية لمرحلة جديدة أساسها العطاء وخدمة الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها كلية علوم الرياضة خريجي جامعة بنها

مواد متعلقة

إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد انقلاب سيارة بالطريق الزراعي في القليوبية

جامعة بنها الأهلية تعقد 3 شراكات تعاون لدعم التدريب والبحث وريادة الأعمال

رئيس جامعة بنها يستعرض إنجازات العام الدراسى 2024_ 2025

سقوط سلم عقار بمنطقة الفلل في بنها بالقليوبية

الأكثر قراءة

تعديلات مهمة على رسوم السحب بمحفظة فودافون كاش

السيسي يصدق على قانون جديد

حقيقة صدور قانونين للايجار القديم.. أحدهما خاص بحكم المحكمة الدستورية والثاني بقاضي الأمور الوقتية

مين دول يا فصيح، توفيق عكاشة يطالب أحمد موسى بكشف البلاد الممولة لحملات تشويه مصر

الإعلان الترويجي لافتتاح المتحف الكبير يثير الغضب، والمصريون يرفضون وجود ميسي في الاحتفال (فيديو)

محامي ابنة مبارك المزعومة يكشف سر عدم حضورها جلسة محاكمتها

هبوط يضرب أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين بالصاغة

محامي وفاء عامر يطالب بحظر النشر في قضية ابنة مبارك المزعومة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع الأغاني في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية قريبا

الإفتاء توضح حكم تغسيل الميت المصاب بالحروق

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads