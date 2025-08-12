أجري الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جولة تفقدية مساء اليوم لعدد من المنشآت الجديدة بكفر سعد، واطلع علي نسبة الإنجاز في هذه المشروعات رافقه خلالها الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، ومهندسي الإدارة الهندسية بالجامعة.

رئيس جامعة بنها يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بكفر سعد



وخلال الجولة تفقد رئيس جامعة بنها البدء بأعمال صب أعمدة البدروم بمبنى المدرجات الجديد بكفر سعد بعدد 50 مدرج،رافقه خلالها الدكتور مجدى الشحات عميد كلية التربية، كما تفقد أعمال تركيب أجهزة المرحلة الثانية لمركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة بنها.

كما تفقد رئيس الجامعة أعمال تعلية مبنى كلية الحقوق ومسجد الكلية ونسبة الانجاز فيهم رافقه خلالها الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق.



وعلى هامش الجولة عقد رئيس الجامعة اجتماعا معا مسئولى الادارة الهندسية بالجامعة، لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، أكد خلالها على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة مع مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية.

