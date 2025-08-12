الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بكفر سعد

رئيس جامعة بنها يتابع
رئيس جامعة بنها يتابع المنشات،فيتو

أجري الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جولة تفقدية مساء اليوم لعدد من المنشآت الجديدة بكفر سعد، واطلع علي نسبة الإنجاز في هذه المشروعات رافقه خلالها الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، ومهندسي الإدارة الهندسية بالجامعة.

نائب رئيس جامعة بنها تشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الطب البيطري

لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف الشاغرة

 

رئيس جامعة بنها يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بكفر سعد    
 

وخلال الجولة تفقد رئيس جامعة بنها  البدء بأعمال صب أعمدة البدروم بمبنى المدرجات الجديد بكفر سعد بعدد 50 مدرج،رافقه خلالها الدكتور مجدى الشحات عميد كلية التربية، كما تفقد أعمال تركيب أجهزة المرحلة الثانية لمركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة بنها.
كما تفقد رئيس الجامعة أعمال تعلية مبنى كلية الحقوق ومسجد  الكلية ونسبة الانجاز فيهم رافقه خلالها الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق.


وعلى هامش الجولة  عقد رئيس الجامعة اجتماعا معا مسئولى الادارة الهندسية بالجامعة، لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، أكد خلالها على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة مع مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد سعيد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها نائب رئيس جامعة بنها

مواد متعلقة

خروج جثمان بطل سباقات السيارات الدولي هيثم سمير من مشرحة بنها التعليمي

رئيس جامعة بنها يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية علوم الرياضة

رئيس جامعة بنها السابق يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

جامعة بنها تبدأ تلقي طلبات الإقامة بالمدن الجامعية

الأكثر قراءة

النيابة توجه لـ سارة خليفة تهمة تعذيب وهتك عرض سائق

كرة اليد، منتخب مصر يتأهل لربع نهائي مونديال الناشئين

بفارق 15 هدفا، منتخب التشيك يهزم اليابان في مونديال الناشئين لكرة اليد

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

الداخلية: ضبط طالب انتحل صفة أنثى ونشر مقاطع رقص خادشة للحياء على مواقع التواصل

كرة اليد، منتخب مصر يلتقي إسبانيا في ربع نهائي مونديال الناشئين

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن إجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في 5 محافظات

الكشف عن فيديوهات خطيرة في هاتف سارة خليفة تتضمن الاشتراك في التعذيب والاغتصاب

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم البسملة لمن بدأ القراءة من وسط السورة خارج الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بالخير الكثير والاستقرار المادي

ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads