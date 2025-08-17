مصرع وإصابة 7 اشخاص في حادث تصادم ميكروباص وسوزوكي على طريق بنها كفر شكر

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى سوزوكي بطريق بنها كفر شكر أمام قرية أبو فرج، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع وإصابة 7 اشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى سوزوكى بطريق بنها كفر شكر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى سوزوكي بطريق بنها كفر شكر مما أدى إلى وجود إصابات ووفيات وتعطيل حركة الطريق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية والتحريات مصرع شخص وإصابة 6 أشخاص نتيجة حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى سوزوكي بطريق بنها كفر شكر أمام قرية أبو فرج باتجاه مدينة بنها.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم ورفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

