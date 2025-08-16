السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة بنها يضع حجر الأساس للمعسكر الدائم لطلاب الجامعة بمطروح

رئيس جامعة بنها،فيتو
رئيس جامعة بنها،فيتو

وضع، الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها اليوم السبت، حجر الأساس للمعسكر الدائم لطلاب جامعة بنها بسيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح، وذلك بحضور عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من إنشاء المعسكر خلال عام.

رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضى

لطلاب الثانوية العامة، "طب بيطري بنها" تعلن 5 برامج نوعية تواكب سوق العمل

رئيس جامعة بنها يضع حجر الأساس للمعسكر الدائم لطلاب الجامعة بمطروح
 

وقال رئيس جامعة بنها  إن المعسكر الدائم يضم ملاعب لخماسى كرة القدم والكرة الطائرة والتنس بالإضافة إلى ملعب بادل وملعب للاسكواش وجهاز كرة سرعة وحلبة ملاكمة، كما يضم المعسكر مبنى ادارى يتكون من 4 طوابق على مساحة 300 متر ومسجد ومبنى سكنى مكون من 3  طوابق على مساحة 200 متر. 

وأكد الجيزاوى  أن الأنشطة الطلابية تمثل جزءًا جوهريًا من الحياة الجامعية، فهي لا تقتصر على الترفيه فقط، بل تسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الاجتماعية والقيادية مشيرا إلى أن وجود معسكر دائم لجامعة بنها في مطروح ليس مجرد منشأة، بل هو استثمار في الإنسان، وفي بناء جيل جامعي واعٍ ومبدع ومشارك في نهضة وطنه.


وأضاف الجيزاوي ان حرص جامعة بنها على إنشاء معسكر دائم لطلاب بمنطقة سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز هذه الأنشطة وتوسيع نطاق تأثيرها حيث سيتيح المعسكر للطلاب فرصًا لتولي مسؤوليات تنظيمية وإدارية، مما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويطور مهاراتهم في العمل الجماعي والتخطيط.


كما يستهدف المعسكر الدائم أيضا تعزيز التواصل بين الجامعة وغيرها من الجامعات التي سيتم استضافتها بالمعسكر حيث يمكن للمعسكر أن يستضيف فعاليات مشتركة مع جامعات أخرى، مما يفتح آفاقًا للتبادل الثقافي والمعرفي بين الطلاب، وسيتح وجود المعسكر تنظيم مخيمات صيفية دورية تشمل أنشطة رياضية وثقافية وتطوعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي جامعة بنها رئيس جامعة بنها طلاب جامعة بنها

مواد متعلقة

رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضى

رئيس جامعة بنها: نسعى لتطوير المناهج الدراسية لتتماشى مع متطلبات سوق العمل

رئيس جامعة بنها يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بكفر سعد

رئيس جامعة بنها يستعرض إنجازات العام الدراسى 2024_ 2025

الأكثر قراءة

السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

الصحة تكشف حقيقة ضبط خلية لتجارة الأعضاء البشرية بالغربية

وفاة أحد مصابي واقعة التسمم الغذائي في المنيا

القبض على فراولة وتفاحة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة ( فيديو)

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، موقف مرموش

امتداد حريق مخزن ببولاق أبو العلا للطابق الثاني والحماية المدنية تواصل جهود الإطفاء (صور)

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

خدمات

المزيد

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

المزيد

انفوجراف

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء السنة النبوية

دار الإفتاء توضح فضل دعاء المسلم لأخيه وبيان ثوابه

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads