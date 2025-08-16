وضع، الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها اليوم السبت، حجر الأساس للمعسكر الدائم لطلاب جامعة بنها بسيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح، وذلك بحضور عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من إنشاء المعسكر خلال عام.

رئيس جامعة بنها يضع حجر الأساس للمعسكر الدائم لطلاب الجامعة بمطروح



وقال رئيس جامعة بنها إن المعسكر الدائم يضم ملاعب لخماسى كرة القدم والكرة الطائرة والتنس بالإضافة إلى ملعب بادل وملعب للاسكواش وجهاز كرة سرعة وحلبة ملاكمة، كما يضم المعسكر مبنى ادارى يتكون من 4 طوابق على مساحة 300 متر ومسجد ومبنى سكنى مكون من 3 طوابق على مساحة 200 متر.

وأكد الجيزاوى أن الأنشطة الطلابية تمثل جزءًا جوهريًا من الحياة الجامعية، فهي لا تقتصر على الترفيه فقط، بل تسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الاجتماعية والقيادية مشيرا إلى أن وجود معسكر دائم لجامعة بنها في مطروح ليس مجرد منشأة، بل هو استثمار في الإنسان، وفي بناء جيل جامعي واعٍ ومبدع ومشارك في نهضة وطنه.



وأضاف الجيزاوي ان حرص جامعة بنها على إنشاء معسكر دائم لطلاب بمنطقة سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز هذه الأنشطة وتوسيع نطاق تأثيرها حيث سيتيح المعسكر للطلاب فرصًا لتولي مسؤوليات تنظيمية وإدارية، مما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويطور مهاراتهم في العمل الجماعي والتخطيط.



كما يستهدف المعسكر الدائم أيضا تعزيز التواصل بين الجامعة وغيرها من الجامعات التي سيتم استضافتها بالمعسكر حيث يمكن للمعسكر أن يستضيف فعاليات مشتركة مع جامعات أخرى، مما يفتح آفاقًا للتبادل الثقافي والمعرفي بين الطلاب، وسيتح وجود المعسكر تنظيم مخيمات صيفية دورية تشمل أنشطة رياضية وثقافية وتطوعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.