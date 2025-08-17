نائب محافظ الإسماعيلية يشهد افتتاح الدورة التدريبية لمديري المدارس (صور)

شهد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، افتتاح فعاليات الدورة التدريبية المخصصة لمديري المدارس بالمحافظة، والتي استضافها مسرح المدرسة الفنية التجريبية لتكنولوجيا المعلومات، تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وفي إطار اهتمام الدولة برفع كفاءة الكوادر التعليمية ودعم منظومة التعليم.

أبرز الحضور خلال فعاليات الدورة

وشهد فعاليات الدورة أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، والدكتور محمود حمزة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "التعليم أولًا" والمنسق العام لمبادرة "جسور".

جانب من الفعاليات، فيتو

بدء فعاليات الدورة التدريبية

وبدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه كلمة الدكتور محمود حمزة، حيث استعرض خلالها أبرز ما تم تحقيقه من خطوات جادة وتعاون مثمر بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا على الدور الفاعل لعدد من المؤسسات الشريكة.

تنفيذ مبادرة جسور بالإسماعيلية

ومن جانبه أضاف أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم الإسماعيلية، أن الإسماعيلية تميزت بتنفيذ فعاليات مبادرة "جسور" التي أسهمت في دعم التعليم المتميز، ويأتي البرنامج التدريبي الحالي لتنمية مهارات مديري المدارس تأكيدًا على دور القيادة المدرسية في تطوير العملية التعليمية، من خلال تزويدهم بالقدرات الإدارية والمالية والقانونية اللازمة لتمكينهم من أداء دورهم التربوي بكفاءة تسهم في تقدم المجتمع.

وفي كلمته، نقل نائب المحافظ تحيات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، مشيدًا بأهمية البرنامج التدريبي باعتباره نقلة نوعية في تطوير المنظومة التعليمية، حيث يرسخ دور مدير المدرسة كقائد تربوي قادر على التخطيط والتنفيذ والتطوير بما يضمن بيئة تعليمية جاذبة وفعّالة. كما أكد أن التدريب يعكس رؤية الدولة في الاستثمار بالعنصر البشري بوصفه الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، ويبرز الدور الحيوي للجمعيات الأهلية في دعم جهود الحكومة للارتقاء بالتعليم.

وأضاف "عصام"، أن برنامج تدريب مديري المدارس بالإسماعيلية يأتي ضمن مبادرة "جسور"، التي انطلقت بالشراكة بين عدد من الوزارات والجامعات والمؤسسات الأهلية، ويستهدف تنمية مهارات ٢٢١ مدير مدرسة ابتدائية و١٩٨ مدير مدرسة إعدادية في المجالات الإدارية والقانونية والمالية، بما يسهم في تعزيز كفاءتهم ورفع مستوى الأداء داخل المؤسسات التعليمية.

يأتي هذا البرنامج كخطوة جديدة على طريق الارتقاء بالتعليم في الإسماعيلية، تأكيدًا على أن الاستثمار في الإنسان هو أساس نهضة الأوطان.

