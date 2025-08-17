الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية الزراعي (صور)

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة جراء حادث انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.  

رئيس جامعة قناة السويس يتفقد مكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية (صور)

الإسماعيلية تستضيف ملتقى السمسمية القومي الثالث

إخطار بوقوع حادث انقلاب ميكروباص 

وكانت الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية، تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي بالقرب من مدينة القصاصين، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.  

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

انتقال الأجهزة المعنية 

على الفور انتقلت الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

الدفع بسيارات الإسعاف 

فيما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزى.  

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

أسماء المصابين وحالتهم الصحية 

وقالت مصادر طبية في المستشفى: إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث حيث تم اسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم واجراء الفحوصات الطبية اللازمة.  

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

وتبين أن المصابين هم: عبدالرازق مجدي عبدالرازق، 30 عامًا، بكدمات وسحجات، وأحمد عادل فؤاد، 28 عامًا، بكدمات وسحجات، ورنا محمد أمين، 19 عامًا، بكدمات وسحجات، وروان أسامة عبدالعال، 21 عامًا، بكدمات وسحجات، وإبراهيم أحمد رمضان، 27 عامًا، بكدمات وسحجات، ومعاذ رمضان فؤاد، 35 عامًا، باشتباه كسر في الكتف الأيمن.

الاسماعيلية بالاسماعيلية طريق الاسماعيلية الزراعي طريق الاسماعيلية الزقازيق الزراعي انقلاب ميكروباص

