رئيس جامعة قناة السويس يتفقد مكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية (صور)

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن اليوم الأحد، هو الموعد النهائي للطلاب الذين تم إخطارهم بالقبول المبدئي بكليات: الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة.

تشديدات على الالتزام بالحضور

وأكد "مندور" أن الجامعة لن تعتد بأي مراسلات سابقة بعد هذا التاريخ، وسيتم إلغاؤها نهائيًا، مشددًا على ضرورة التزام جميع الطلاب بالحضور اليوم لاستكمال إجراءات القبول.

متابعة سير العمل ميدانيا

واصل الدكتور ناصر مندور جولاته التفقدية داخل مكتب التنسيق بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والذي يقع بمقر كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، حيث استقبلته الدكتورة غادة حداد، عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية بالجامعة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشة، أمين عام الجامعة الأهلية، والدكتور تامر حسنين مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية.

تفقد قاعات استقبال الطلاب

وخلال جولته، تفقد رئيس الجامعة قاعات استقبال الطلاب وأولياء الأمور، والتي خُصصت كل منها لكلية على حدة، مع وجود فرق دعم فني متخصصة للرد على الاستفسارات وحل أي مشكلات بشكل فوري.

كما أجرى حوارًا مباشرًا مع عدد من الطلاب وأولياء أمورهم، مؤكدًا حرص الجامعة على تيسير كافة الإجراءات وتقديم الدعم الكامل للمتقدمين.

وأوضح الدكتور ناصر مندور، أن الجامعة الأهلية تضم برامج أكاديمية مبتكرة تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وتتماشى مع رؤية الدولة في تطوير التعليم العالي، بما يعزز من تنافسية الخريجين ويؤهلهم لمتطلبات المستقبل.

من جانبه، أوضح الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن إعلان أسماء المقبولين يتم تباعًا عبر الموقع الرسمي للجامعة، داعيًا الطلاب إلى متابعة الموقع بشكل يومي، ومشيرًا إلى أن الترشيح يعتبر لاغيًا بعد مرور 48 ساعة عمل من تاريخ إعلان النتيجة في حال عدم استكمال الإجراءات.

ولفت إلى أن مكتب التنسيق لا يعمل يومي الجمعة والسبت، وهما غير محسوبين ضمن المدة الزمنية المقررة لتسليم المستندات، موضحا أن سداد القسط الأول من المصروفات يتم عبر بطاقات الفيزا أو من خلال الحسابات البنكية الخاصة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مشيرا إلى أن جامعة قناة السويس تضم فروعًا لهذه البنوك داخل الحرم الجامعي لتسهيل الإجراءات على الطلاب.

