الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل التعليم بالإسماعيلية: انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة (صور)

جانب من غرفة العمليات،
أكد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أن امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة تسير فى هدوء تام دون تلقي أي شكاوى من الطلاب.  

الإسماعيلية تستضيف ملتقى السمسمية القومي الثالث

محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين واسترداد أراضي الدولة (صور)

متابعة امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات  

جاء ذلك خلال متابعة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، لسير الإمتحانات اليوم فى يومها الثاني على التوالي للاطمئنان على وصول صناديق الأسئلة وانتظام وانضباط العمل داخل اللجان الامتحانية. 

التواصل السريع مع غرف العمليات 

كما قام وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المركزية وبحضور الدكتور أشرف العربي  وكيل المديرية وفريق العمل بالغرفة بالتواصل السريع مع أى ملاحظات قد تطرأ حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بينهم. 

ويؤدى طلاب الصف الثالث الثانوي بنظاميه القديم والحديث امتحاناتهم اليوم  فى مادتى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.  

وتم التشديد على ضرورة الالتزام بتنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الإمتحانات وتطبيق إجراءات مواجهة الغش بكافة صورة وأشكاله داخل اللجان. 

الانتهاء من تجهيز اللجان 

 ووفقًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات محافظ الإسماعيلية، استعدت المديرية لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بنظاميها القديم والحديث، وذلك وفقًا للجدول المعد والمعلن من قبل الوزارة، حيث تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان وتم تسليم العصا الإلكترونية للكشف عن أجهزة المحمول والساعات الإلكترونية.  

الحفاظ على محيط المدارس 

كما تم توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالحفاظ على محيط المدارس نظيفة ومنع الإشغالات أمام المدارس، وكذلك كافة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم لتوفير بيئة هادئة وآمنة للطلاب لأداء الامتحانات.   

الثانوية العامة الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة تعليم الاسماعيلية وكيل تعليم الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية

