طرق حماية الشعر من الشمس في الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وزيادة التعرض المباشر لأشعة الشمس، يصبح الشعر عرضة للتلف والجفاف وفقدان لونه ولمعانه.





فالأشعة فوق البنفسجية (UV) لا تؤثر فقط على البشرة، بل تتغلغل أيضًا في طبقات الشعر فتضعف بنيته، وتسبب تكسر الأطراف وتقصفها، وقد تغير لونه، خاصة إذا كان مصبوغًا.



لذلك، فإن حماية الشعر في الصيف أمر ضروري للحفاظ على صحته وجماله.



أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن حماية الشعر من الشمس في الصيف ضرورة للحفاظ على صحته وجماله، والأمر لا يتطلب مجهودًا كبيرًا، بل اتباع بعض الخطوات البسيطة مثل تغطيته، ترطيبه بانتظام، اختيار المنتجات المناسبة، وتجنب الحرارة الزائدة.



طرق حماية شعرك من شمس الصيف

لشعر قوي

وفيما يلي تستعرض خبيرة العناية بالشعر، أبرز الطرق الفعّالة لحماية الشعر من أضرار الشمس.

1. ارتداء قبعة أو غطاء للرأس

أبسط وأسرع طريقة لحماية الشعر من أشعة الشمس المباشرة هي ارتداء قبعة واسعة الحواف أو إيشارب قطني.

القبعة تمنع وصول الأشعة الضارة لفروة الرأس والشعر.

يُفضل اختيار الأقمشة الفاتحة التي تعكس أشعة الشمس بدلًا من امتصاصها.

تغطية الشعر أيضًا تحميه من الأتربة والرياح التي تزيد من جفافه في الصيف.

2. استخدام منتجات الحماية من الأشعة فوق البنفسجية (UV Protection)

هناك مستحضرات خاصة على شكل بخاخ أو كريم تحتوي على مكونات تحجب أو تمتص الأشعة فوق البنفسجية قبل أن تصل إلى الشعر.

يمكن استخدام سيروم الشعر المزود بفلتر UV قبل الخروج.

هذه المنتجات تحافظ على لون الشعر المصبوغ وتمنع بهتانه.

يجب إعادة تطبيق البخاخ أو السيروم كل بضع ساعات إذا كنتِ تحت الشمس لفترات طويلة، خاصة على الشاطئ أو في حمام السباحة.

3. ترطيب الشعر بانتظام

الشمس تؤدي إلى تبخر الرطوبة الطبيعية من الشعر، مما يجعله جافًا وهشًا. الحل هو ترطيبه باستمرار:

استخدمي بلسم مرطب بعد كل غسيل للشعر.

طبّقي ماسكات طبيعية مرة أو مرتين أسبوعيًا، مثل:

ماسك الزبادي والعسل لترطيب وتغذية الشعر.

ماسك زيت جوز الهند الذي يعمل كحاجز وقائي ويحافظ على ليونة الشعر.

الزيوت الطبيعية مثل زيت الأرجان أو زيت اللوز الحلو تساعد في تغليف الشعر وحمايته من الجفاف.

4. شطف الشعر بعد السباحة

إذا كنتِ تسبحين في البحر أو حمام السباحة، فاحرصي على شطف شعرك فورًا بماء عذب بعد الخروج:

مياه البحر تحتوي على الأملاح التي تزيد من جفاف الشعر.

مياه حمام السباحة غالبًا تحتوي على الكلور الذي يضعف الشعر ويغير لونه.

الشطف الفوري يزيل هذه المواد الضارة قبل أن تمتصها خصلات الشعر.

5. تجنب أدوات التصفيف الحرارية

في الصيف، يتعرض الشعر بالفعل لحرارة عالية من الشمس، وإضافة حرارة المجفف أو المكواة تزيد من الضرر.

استبدلي التجفيف الحراري بالتجفيف الطبيعي بالهواء.

إذا كان لابد من استخدام أدوات حرارية، فاستخدمي رذاذ الحماية من الحرارة قبل التصفيف.

6. قص أطراف الشعر بانتظام

الشعر التالف يتأثر بالشمس أسرع، خاصة الأطراف المتقصفة.

قص الأطراف كل 6-8 أسابيع يحافظ على شكل الشعر ويمنع انتشار التلف.

الشعر الصحي يقاوم العوامل الخارجية بشكل أفضل.

ترطيب وتنعيم الشعر

7. اتباع نظام غذائي صحي

الشعر القوي يبدأ من الداخل، والغذاء يلعب دورًا أساسيًا في حمايته:

احرصي على تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين E، البيوتين، والأوميجا 3.

اشربي كميات كافية من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب الجسم والشعر.

8. استخدام الشامبو والبلسم المناسبين للصيف

اختاري شامبو خفيف وخالٍ من الكبريتات حتى لا يزيل الزيوت الطبيعية من الشعر.

البلسم يجب أن يحتوي على مكونات مرطبة مثل الجلسرين أو زبدة الشيا.

هناك أنواع شامبو مخصصة للحماية من الشمس تحتوي على فلاتر UV ومضادات أكسدة.

9. تجنب التعرض للشمس في أوقات الذروة

تمامًا كما ننصح بحماية البشرة من أشعة الشمس بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً، يفضل حماية الشعر أيضًا في هذه الفترة أو تقليل التعرض المباشر له.

10. اعتماد تسريحات واقية للشعر

بعض التسريحات تقلل من مساحة الشعر المعرضة للشمس:

الجدائل (الضفائر)

الكعكة المرتفعة أو المنخفضة

ذيل الحصان المنخفض

هذه التسريحات تقلل من تشابك الشعر وتعرضه للهواء الساخن والشمس.

11. العناية بفروة الرأس

الشمس قد تسبب أيضًا حروقًا لفروة الرأس، خاصة إذا كان الشعر خفيفًا:

يمكن وضع طبقة خفيفة من زيت جوز الهند أو الألوفيرا على الفروة لترطيبها وتهدئتها.

تجنبي الحكة أو الحك الشديد إذا شعرتِ بحرارة أو احمرار.

12. الماسكات الباردة بعد التعرض للشمس

بعد قضاء يوم في الخارج، امنحي شعرك جلسة ترطيب باردة:

استخدمي ماسك من الألوفيرا وزيت الزيتون لتهدئة الشعر.

ضعيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بماء بارد لإغلاق المسام والحفاظ على الرطوبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.