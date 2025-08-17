الأحد 17 أغسطس 2025
أخبار مصر

مساعد وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الطبية بالإسكندرية

مساعد وزير الصحة
مساعد وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الطبية بالإسكندرية
قام الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، يرافقه الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، بجولة تفقدية في محافظة الإسكندرية.

تحديث الخريطة الصحية التي تخدم نحو 5.5 مليون مواطن في المحافظة

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بهدف إعداد تقرير شامل يغطي المنشآت الصحية التي تحتاج إلى التطوير ورفع الكفاءة، بالإضافة إلى تحديث الخريطة الصحية التي تخدم نحو 5.5 مليون مواطن في المحافظة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مساعد الوزير قام بتفقد مستشفيات (صدر كوم الشقافة، وفوزي معاذ للأطفال، والقباري التخصصي)، إلى جانب مراكز طب الأسرة (المفروزة، وبن سهلان، وجنوب المتراس)، مؤكدا وجود تنسيق كامل مع الجهات المعنية، لتنفيذ الخطة العاجلة للتطوير الشامل لهذه المنشآت، بما يلبي تطلعات المواطن المصري في الحصول على خدمات صحية متميزة.

‎وأضاف أن الدكتور شريف مصطفى، اطلع على معدلات الإنجاز في المشروعات الصحية الجارية بالمحافظة، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ وضغط الجداول الزمنية لضمان التسليم في المواعيد المحددة، بهدف تقديم خدمات صحية شاملة وفعالة.

الصحة تقدم أكثر من 30 مليون خدمة طبية وعلاجية خلال النصف الأول من 2025

وزير الصحة يكشف سر تراجع أعداد المواليد خلال السنوات الخمس الماضية

‎واختتم المتحدث الرسمي للصح، بالتنويه إلى أن الجولة تضمنت استعراض جميع الاحتياجات والتحديات التي تواجه المشروعات الصحية في المحافظة، مع التركيز على وضع حلول فورية لتذليل العقبات، بالإضافة إلى الاتفاق على آليات تدعم تنمية البيئة الصحية وتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين.

