الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حملة «100 يوم صحة» تقدم 49.3 مليون خدمة طبية مجانية خلال 32 يومًا

حملة ١٠٠ يوم صحة
حملة ١٠٠ يوم صحة
ads

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديمَ 49 مليونًا و329 ألفًا و988 خدمة طبية مجانية خلال 32 يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية. 

رفعِ كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة

وتأتي الحملةُ تنفيذًا لتوجيهاتِ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراءِ للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفعِ كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدثُ الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس الجمعةَ 514 ألفًا و330 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاع دور تكامليٌّ في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدمت الحملةُ 127 ألفًا و628 خدمةً من خلال قطاع الرعاية الأساسية. 

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدّمت 180 ألفًا و885 خدمةً من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 52 ألفًا و391 خدمةً ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 7 آلاف و717 خدمةً. 

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدّمت 18 ألفًا و451 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهدِ التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 9 آلاف و158 خدمة، كما قدّمت الحملةُ 7 آلاف و966 خدمةً من خلالِ مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.  

وأضاف «عبدالغفار» أن هيئة الإسعاف قدّمت 5 آلاف و35 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 51 ألفًا و868 خدمةً من خلالِ مستشفيات أمانة المراكزِ الطبية المتخصصة، فيما قدّمت مستشفياتُ المؤسسة العلاجية 4 آلاف و668 خدمة.

الصحة تكشف حقيقة تعرض طفل مصاب بالالتهاب السحائي للإهمال في معهد ناصر

وزير الصحة ينعى طبيبا شابا توفي أثناء عمله بوحدة البراهمة في قنا

وتابع «عبدالغفار» أن حملةَ «100 يوم صحة» قدّمت خدماتِ التوعية والتثقيف الصحي لـ48 ألفًا و563 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفعِ الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدماتِ التي تقدمُها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التغطية الصحية الشاملة التغطية الصحية 100 يوم صحة الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار المبادرات الرئاسية للصحة العامة المبادرات الرئاسية المعاهد التعليمية تحسين الخدمات الصحية حملة 100 يوم صحة قطاع الطب الوقائي مستشفيات المؤسسة العلاجية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

الصحة تكشف حقيقة تعرض طفل مصاب بالالتهاب السحائي للإهمال في معهد ناصر

احذر، استخدام الهاتف والتصفح المستمر للرسائل يصيبك بـ"المرض الصامت"

تدق ناقوس الخطر، دراسة تكشف تأثير تناول الباراسيتامول أثناء الحمل على الخلايا العصبية للأطفال

أرقام الطوارئ لخدمات وزارة الصحة

وزير الصحة ينعى طبيبا شابا توفي أثناء عمله بوحدة البراهمة في قنا

الصحة تطلق منصة إلكترونية للخدمات الطبية الطارئة على مدار الساعة

الإسعاف: 5 إصابات في حريق مخزن ببولاق أبو العلا

الصحة تكشف حقيقة ضبط خلية لتجارة الأعضاء البشرية بالغربية

الأكثر قراءة

بأمر رئاسي محافظ جديد للبنك المركزي، اعرف التفاصيل

أخبار مصر: قصة مأساوية في وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، حدث ضخم بإسرائيل اليوم، ممتلكات البلوجر "أم سجدة" تثير الجدل

تحرك عاجل من الداخلية لفحص فيديو تبادل إطلاق النيران بقنا

انخفاض جديد من القاهرة إلى أسوان، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

من يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ 2025 في أكتوبر المقبل؟

من 15 لـ 80 جنيهًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

مصرع شخصين وإصابة 24 آخرين في انقلاب أتوبيس بعد اصطدامه بجرار زراعي بأسيوط

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم الأحد، العنب في متناول الجميع والبطيخ يعاند المصريين

من 15 لـ 80 جنيهًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

قانون التصرف بأملاك الدولة، إعفاءات وحوافز للمخالفين لتقنين أوضاعهم

أرقام الطوارئ لخدمات وزارة الصحة

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل، الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 17 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 17 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads