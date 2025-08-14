أوقاف الإسماعيلية تطلق برنامج "قدوة" لتعريف النشء بالقدوة الحسنة (صور)

أطلقت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، البرنامج الجديد "قدوة" مع الواعظة المعتمدة الدكتورة، رانيا مصطفى، والمخصص للأولاد من سن ٧ إلى ١٤ سنة.

الهدف من إقامة برنامج قدوة

ويقام برنامج "قدوة" تحت رعاية الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، ويهدف البرنامج إلى بناء النشء وتنمية وعيهم بالقيم والأخلاق.

جانب من فاعليات البرنامج، فيتو

بدء أولى فعاليات البرنامج

وبدأت أولى فاعليات البرنامج بدرس حمل عنوان "من قدوتك؟"، تم خلاله مناقشة الفرق بين القدوات الإيجابية التي تبني الشخصية وتقود للنجاح، والقدوات السلبية التي قد تؤثر على السلوك بشكل خاطئ.

جانب من فاعليات البرنامج، فيتو

التعرف على النماذج المضيئة في التاريخ الإسلامي

تعرف أبناء الإسماعيلية من الحضور خلال الدرس على نماذج مضيئة من التاريخ الإسلامي والعلمي، مثل: ( أسامة بن زيد _ مصعب بن عمير_ جابر بن حيان_ ابن سينا ).

جانب من فاعليات البرنامج، فيتو

كما تم تكليف الحضور من النشء بإعداد بحث عن هذه الشخصيات العظيمة، كجزء من النشاط لترسيخ المعلومات وتعزيز روح البحث والتعلم.

يذكر أن برنامج قدوة الذى اطلقته مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، يهدف إلى غرس القيم الصحيحة في نفوس النشء، وإيمانًا بأن بناء الشخصية يبدأ من اختيار القدوة الصالحة.

ومن جهة أخرى كانت قد نظمت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، يومًا ترفيهيًّا للأطفال المشاركين في حلقات تحفيظ القرآن الكريم "الكتاتيب" بالمحافظة، وذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي وكيل الوزارة.

الهدف من اليوم الترفيهي

تهدف فاعلية اليوم الترفيهي الذي أقامته مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، إلى تحفيز الأطفال الملتحقين بالكتاتيب والنشاط الصيفي، على المشاركة في الأنشطة الدينية وحفظ كتاب الله تعالى.

هدف الأنشطة الصيفية للأطفال

يأتي ذلك في سبيل بناء طفل مميز من الناحية العلمية والترفيهية والثقافية والاجتماعية بما يسهم في تنشئة تنشئة سوية بعيدة عن الإفراط والغلو أو التفريط والتسيب.

