الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أوقاف الإسماعيلية تطلق برنامج "قدوة" لتعريف النشء بالقدوة الحسنة (صور)

جانب من فعاليات البرنامج،
جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

أطلقت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، البرنامج الجديد "قدوة" مع الواعظة المعتمدة الدكتورة، رانيا مصطفى، والمخصص للأولاد من سن ٧ إلى ١٤ سنة. 

نشاط مكثف لواعظات الأوقاف بمساجد الإسماعيلية (صور)

وكيل صحة الإسماعيلية تتابع خطط تحسين العمل بالإدارات الصحية (صور)

الهدف من إقامة برنامج قدوة 

ويقام برنامج "قدوة" تحت رعاية الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، ويهدف البرنامج إلى بناء النشء وتنمية وعيهم بالقيم والأخلاق. 

جانب من فاعليات البرنامج، فيتو
جانب من فاعليات البرنامج، فيتو

بدء أولى فعاليات البرنامج 

وبدأت أولى فاعليات البرنامج بدرس حمل عنوان "من قدوتك؟"، تم خلاله مناقشة الفرق بين القدوات الإيجابية التي تبني الشخصية وتقود للنجاح، والقدوات السلبية التي قد تؤثر على السلوك بشكل خاطئ. 

 

جانب من فاعليات البرنامج، فيتو
جانب من فاعليات البرنامج، فيتو

التعرف على النماذج المضيئة في التاريخ الإسلامي 

تعرف أبناء الإسماعيلية من الحضور خلال الدرس على نماذج مضيئة من التاريخ الإسلامي والعلمي، مثل: ( أسامة بن زيد _ مصعب بن عمير_ جابر بن حيان_ ابن سينا ).  

جانب من فاعليات البرنامج، فيتو
جانب من فاعليات البرنامج، فيتو

كما تم تكليف الحضور من النشء بإعداد بحث عن هذه الشخصيات العظيمة، كجزء من النشاط لترسيخ المعلومات وتعزيز روح البحث والتعلم. 

يذكر أن برنامج قدوة الذى اطلقته مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، يهدف إلى غرس القيم الصحيحة في نفوس النشء، وإيمانًا بأن بناء الشخصية يبدأ من اختيار القدوة الصالحة. 

ومن جهة أخرى كانت قد نظمت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، يومًا ترفيهيًّا للأطفال المشاركين في حلقات تحفيظ القرآن الكريم "الكتاتيب" بالمحافظة، وذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي وكيل الوزارة.   

الهدف من اليوم الترفيهي 

تهدف فاعلية اليوم الترفيهي الذي أقامته مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، إلى تحفيز الأطفال الملتحقين بالكتاتيب والنشاط الصيفي، على المشاركة في الأنشطة الدينية وحفظ كتاب الله تعالى.  

هدف الأنشطة الصيفية للأطفال

يأتي ذلك في سبيل بناء طفل مميز من الناحية العلمية والترفيهية والثقافية والاجتماعية بما يسهم في تنشئة تنشئة سوية بعيدة عن الإفراط والغلو أو التفريط والتسيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأوقاف الاسماعيلية وزارة الأوقاف المصرية برنامج قدوة بناء الشخصية التربية الايجابية القدوة الصالحة

مواد متعلقة

نشاط مكثف لواعظات الأوقاف بمساجد الإسماعيلية (صور)

أوقاف الإسماعيلية تطلق لأول مرة برنامج "أطفال حول الرسول ﷺ" (صور)

انتخابات الشيوخ 2025، مدير أوقاف الإسماعيلية يحث المواطنين على النزول للمشاركة في التصويت (فيديو)

وكيل أوقاف الإسماعيلية يشدد على تثقيف الأئمة ويتوعد المقصرين ( صور)

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

رفعت الملف لربنا، رسالة مؤثرة لمسن يشكو ظلم شقيقه أمام الحرم، والنشطاء: الأمر مرعب (فيديو)

تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات انتهت بحادث مروع

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

تعرف على ضوابط زيادة الأجرة الشهرية لوحدات الإيجار القديم

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

أخبار مصر: جرائم تهز مصر "دهس وقتل أم لابنها ومحاولة خطف دكتورة وابنتها"، كمين إسرائيلي لـ محمد صلاح، حقيقة تأجيل الدراسة

تكليفات رئاسية مهمة لصالح الإذاعة والتلفزيون

خدمات

المزيد

3910 جنيهات لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس

بعد التراجع الأخير، تعرف على سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات الخميس

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بينها غزوة بواط، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الأول

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

ما هي صلاة الزوال، وفضلها وعدد ركعاتها؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads