شريف فتحي: "احنا مصر" تستهدف توعية المواطنين بالتعامل مع السائحين ليكونوا سفراء للسياحة المصرية

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن حملة التوعية السياحية “احنا مصر” تستهدف توعية المواطنين بأهمية السياحة ودور السياحة في الناتج القومي المصري.

موعد إطلاق حملة التوعية السياحية احنا مصر

وأضاف وزير السياحة والآثار خلال فعاليات حملة إطلاق التوعية السياحية احنا مصر، أن الحملة تستهدف توعية المواطنين بكيفية التعامل مع السائحين ليكونوا سفراء للسياحة المصرية مما يحفز السائح علي عودة السائح لزيارة مصر مستقبلا مما يساعد في تحسين تجربة السائح.

أهداف حملة التوعية السياحية إحنا مصر

وأشار إلى أن الحملة تهدف أيضا إلى توعية المواطنين بالآثار الاقتصادية المباشرة للتجربة السياحية من خلال التعامل الإيجابي مع السائحين، فضلا عن أهمية تفاعل المواطنين كسفراء للسياحة المصرية، ووجه الشكر إلى الهيئة العامة المصرية لـتنشيط السياحة، وكافة العاملين على تلك الحملة التي تهدف إلى إظهار سلوكيات المجتمع المصري من الكرم والأخلاق والرحمة.

وكان أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، قد أكد أن حملة التوعية السياحية إحنا مصر تهدف إلي الترويج السياحي لمصر والتعريف بالمعالم السياحية المصرية.



إطلاق حملة التوعية السياحية احنا معاك



واضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة خلال فعاليات إطلاق حملة التوعية السياحية احنا مصر، أن الهيئة أشرفت علي تنظيم عدد كبير من أنشطة التوعية السياحية والأثرية من خلال عقد الندوات وورش العمل وغيرها من الحملات التي تهدف إلي زيادة التوعية السياحية لدى المواطنين.



وأشارت إلى أن أهداف الحملة تتلخص في تحسين تجربة السائح عبر تعزيز السلوك الإيجابي تجاههم من المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الحملة تتركز على مخاطبة فئات المتعاملين مع السائحين من المواطنين وحثهم على التصرف الإيجابي.





وأوضح أن المرحلة الثانية تتركز حول أهمية السياحة للاقتصاد المصري، فيما تمثل الحملة الثالثة في حق المواطنين على مشاركة الأجواء والمواقف الإيجابية والترويج للمقاصد التجارب الإيجابية، مشيرا إلى أن الحملة ستشمل على إعلانات خارجية في الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظات وستستمر لمدة 60 يوما.

