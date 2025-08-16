السبت 16 أغسطس 2025
عصام كامل

أخبار مصر

كهرباء مصر تعلن عن خدمة جديدة لتلقي الشكاوى، تعرف عليها

المهندس جابر الدسوقي
المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر

أعلن رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر الدسوقي، عن تدشين خدمة جديدة لتلقي شكاوي المواطنين عن كافة مشاكل الكهرباء ومتابعتها، وتلقي المقترحات والتواصل بشكل مباشر.

وقال: إن ذلك يأتي ضمن خطة وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين وعدم تأثر الخدمة.

خطوات تلقي شكاوى المواطنين 

وقررت الشركة القابضة لكهرباء مصر تفعيل خدمة جديدة لتلقي شكاوى المواطنين عبر تطبيق الواتس أب من خلال الرقم «01034942060»، حيث يتم من خلاله تلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها، فضلا عن تلقي الشكاوي من خلال الخط الساخن علي الرقم 121.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر أعلنت عن حاجتها لمهندسين (كهرباء – ميكانيكا – اتصالات وإلكترونيات وتحكم) للعمل في شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء بنظام الورادي أو التواجد الدائم بالمواقع.

وظائف الشركة القابضة لكهرباء مصر

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه يوجد بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف الجديدة وهي:

  • بكالوريوس هندسة بالتخصصات المطلوبة.
  • قيد بنقابة المهندسين.
  • إجادة MS Office واللغة الإنجليزية.
  • السن لا يزيد على 32 سنة.
  • أدى الخدمة العسكرية أو حاصل على إعفاء.
  • القدرة على العمل الميداني ضمن فريق والانضباط باللوائح.
  • التقديم متاح لمدة أسبوعين بدءًا من ٢٠٢٥/٨/١٥.
  • الأولوية لسكان المناطق القريبة من مواقع العمل.

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل الفطير في المنام وعلاقته بشفاء المريض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

