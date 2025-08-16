كهرباء مصر تعلن عن خدمة جديدة لتلقي الشكاوى، تعرف عليها

أعلن رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر الدسوقي، عن تدشين خدمة جديدة لتلقي شكاوي المواطنين عن كافة مشاكل الكهرباء ومتابعتها، وتلقي المقترحات والتواصل بشكل مباشر.

وقال: إن ذلك يأتي ضمن خطة وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين وعدم تأثر الخدمة.

خطوات تلقي شكاوى المواطنين

وقررت الشركة القابضة لكهرباء مصر تفعيل خدمة جديدة لتلقي شكاوى المواطنين عبر تطبيق الواتس أب من خلال الرقم «01034942060»، حيث يتم من خلاله تلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها، فضلا عن تلقي الشكاوي من خلال الخط الساخن علي الرقم 121.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر أعلنت عن حاجتها لمهندسين (كهرباء – ميكانيكا – اتصالات وإلكترونيات وتحكم) للعمل في شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء بنظام الورادي أو التواجد الدائم بالمواقع.

وظائف الشركة القابضة لكهرباء مصر

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه يوجد بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف الجديدة وهي:

بكالوريوس هندسة بالتخصصات المطلوبة.

قيد بنقابة المهندسين.

إجادة MS Office واللغة الإنجليزية.

السن لا يزيد على 32 سنة.

أدى الخدمة العسكرية أو حاصل على إعفاء.

القدرة على العمل الميداني ضمن فريق والانضباط باللوائح.

التقديم متاح لمدة أسبوعين بدءًا من ٢٠٢٥/٨/١٥.

الأولوية لسكان المناطق القريبة من مواقع العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.