هولندا تسلم مصر مجموعة من القطع الأثرية خرجت بطرق غير شرعية (صور)

تسلّمت السفارة المصرية في لاهاي بهولندا، مجموعة من القطع الأثرية النادرة التي يرجع تاريخها إلى الحضارة المصرية القديمة، وذلك من المتحف الوطني الهولندي بعد أن ثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية.

عودة قطع أثرية خرجت بطرق غير شرعية إلى هولندا

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين مصر ممثلة في وزارتي السياحة والآثار والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

وأعرب شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن بالغ شكره وتقديره للجانب الهولندي على التعاون المثمر لاستعادة هذه القطع، مؤكدًا على ما تمثله هذه الخطوة من الحرص المشترك على حماية التراث الإنساني والحضاري، ودعم الجهود للحفاظ على الآثار وحمايتها.

استعادة الآثار المصرية المهربة من الخارج

وأشار الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار، إلى أن استعادة هذه القطع يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لاسترداد الآثار المصرية المهربة، والتي تخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وقال شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية: إن المجموعة المستردة تتكون من قطع فخارية متنوعة، من بينها قطع مزينة بزخارف نجمية، وأخرى تأخذ شكل كروي، بالإضافة إلى قطعة ذات هيئة تشبه سكينًا، مما يعكس تنوع الفنون والابتكارات في مصر القديمة.

