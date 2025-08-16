السبت 16 أغسطس 2025
المتحف المصري بالتحرير يعرض تمثالا للإله نيلوس بمناسبة عيد وفاء النيل

المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
 عرض المتحف المصري بالتحرير، تمثالا مصنوعا بطريقة القالب لـ المعبود نيلوس يصوره مستلقيًا على جانبه، وذلك بمناسبة احتفالات عيد وفاء النيل.

عرض تمثال للمعبود نيلوس بالمتحف المصري بالتحرير

 ويعد المعبود نيلوس أحد الأساطير اليونانية والرومانية، هو إله نهر النيل، ويعد واحدًا من آلهة الأنهار الثلاثة آلاف، وأحد أبناء الإلهين العملاقين أوقيانوس وتيثيس.

ولم يكن نيلوس معبودًا مصريًا أصيلًا، فقد كان للمصريين القدماء إلههم الخاص بالنيل وهو حعبي، ولكن عبادة نيلوس انتشرت في مصر خلال فترتي الحكم اليوناني والروماني.

 

وكان نيلوس يجسد الخير الوفير والرخاء الذي يجلبه فيضان النيل السنوي، شريان الحياة في مصر القديمة، وعادة ما كان يصور كإله مضطجع، يحمل في يده اليمنى سنابل القمح، وفي اليسرى قرن الخيرات المليء بالفاكهة، رمزا للوفرة والخصوبة، وأحيانًا كانت تماثيله تظهر محاطة بستة عشر طفلًا صغيرًا، في إشارة إلى ارتفاع النيل المثالي الذي يبلغ 16 ذراعًا لضمان فيضان ناجح، وقد يستند بمرفقه على فرس النهر في بعض التصويرات. 

