السياحة توقع مع شركة الراجحي عقد خدمة الحج السياحي بالمشاعر المقدسة

وقعت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عقد خدمة الحج السياحي بالمشاعر المقدسة للموسم الجديد.

يأتي ذلك في ظل الإجراءات التنظيمية المبكرة للحج طبقا للضوابط والنظم المصرية والسعودية، كما يأتي ضمن سعي الغرفة لتوفير أفضل الخدمات لحجاج شركات السياحة بالموسم الجديد.

توقيع عقود خدمة الحج السياحي بالمشاعر المقدسة للموسم الجديد

ووقع اختيار الغرفة على الشركة السعودية الراجحي لخدمات الحج لتفوز بالتعاقد لمدة ثلاث سنوات بدءا من الموسم المقبل، لتقديم خدمات الضيافه لجميع برامج الحج السياحي بكافة مستوياته في المشاعر المقدسة، وجاء توقيع العقد بعد ماراثون من المفاوضات بين الطرفين للاتفاق على بنود التعاقد خاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لحجاج السياحة، حيث أبدى الجانب السعودي استجابة وقبول لمطالب الغرفة.

وقع عقد خدمة حجاج السياحة كل من أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، والمهندس عبد الوهاب الراجحي، رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي لخدمات الحج الراجحي للخدمات التجارية المساندة (متين المناسك)، وذلك بحضور يسري السعودي، عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ووليد خليل، نائب رئيس لجنة السياحة الدينية وعضو اللجنة العليا، حيث تم فتح حوارا مثمرا مع الوفد السعودي وفي مقدمتهم أحمد سمير نائب الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي لخدمات الحج، حول تفاصيل العقد وما تضمنه من خدمات.

وأشاد أعضاء غرفة السياحة بالمرونة الكبيرة التي أبداها مسؤولو الشركة السعودية واستجابتهم لمطالب الغرفة، كما أكد أعضاء ومسئولو الشركة السعودية سعادتهم البالغة بالفوز بخدمة حجاج السياحة جميعا، مؤكدين عزمهم بذل أقصى جهد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج، معربين عن تقديرهم لمصر التي يكن لها مسؤولو شركة الراجحي وجميع العاملين بها محبة ومكانة خاصة، وكذلك إقرارا وتقديرا لإختيار الغرفة للشركة للعام الثاني علي التوالي لخدمة حجاج الشركات وبما يعكس رضاء مسؤولو الغرفة وشركات السياحة عن أداء شركة الراجحي الموسم الماضي.

تحسين الخدمات المقدمة لحجاج السياحة

وبدأت المباحثات بين غرفة السياحة والشركة السعودية فور إنتهاء موسم الحج المنقضي، وجرى إدخال عدة تعديلات على التعاقد بين الجانبين طبقا للتطورات التي تمت حتى الآن في النظم والضوابط المنظمة للحج في كل من مصر والسعودية.

وسبق توقيع العقد استكمال التفاوض والمباحات بين الجانبين بمقر الغرفة استمر لعدة ساعات وذلك بمشاركة كل من عبد الله سمباوة رئيس مشاريع الاستثمار والنمو بشركة الراجحي، وابراهيم فيلالي رئيس العمليات بالشركة، ومن غرفة الشركات كل من ساهر سليم مدير إدارة السياحة الدينية، وأحمد قطب مسؤول الأمانة العامة بالغرفة.

بدأت باستعراض تقارير موسم الحج المنقضي لتلافي كافة سلبياته وتعظيم إيجابياته، حيث أشاد مسؤولوا الغرفة بالخدمات المتميزة لشركة الراجحي خلال الموسم المنقضي ونجاحهم في التدخل الفوري خلال الموسم لحل كافة المشاكل التي ظهرت خلاله.

كما تم الاتفاق بين الطرفين على استمرار المباحثات بينهما خلال الفترة المقبلة والتي ستشهد بدء مبكرا لإجراءات الحج السياحي، تنفيذا للضوابط السعودية والمصرية، وسوف يتم التحرك مبكرا أيضا مع شركات السياحة في إجراءات الحج على أن يتم توفير كافة سبل الراحة لحجاج السياحة والتحسين المستمر للخدمات المقدمة لهم.

